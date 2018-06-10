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香蕉盛產 賴揆推薦創意吃法助蕉農

2018-06-10 19:49中央社 台北10日電

行政院長賴清德。聯合報系記者楊萬雲／攝影
行政院長賴清德。聯合報系記者楊萬雲／攝影
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香蕉盛產，蕉價慘跌，行政院長賴清德今天在臉書發文推薦香蕉新吃法。他說，有朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並搭配醬油、大蒜，養生又美味，呼籲民眾一起多吃蕉助農民

賴清德表示，近來香蕉盛產，農委會已經提出多項政策來穩定市場，以保障蕉農的權益。

賴清德說，香蕉的高營養價值是公認的，擁有各類維生素和礦物質，膳食纖維的含量也相當豐富，因此，多吃香蕉不只能幫助農民，也對自己的健康有益。

他表示，農民辛苦栽種香蕉，收穫不易，呼籲民眾一起吃蕉協助農民，為農民加油。

香蕉農民賴清德

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