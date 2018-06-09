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齊柏林逝世週年 原聲合唱團再唱這首歌感念

2018-06-09 23:01中央社 南投9日電

看見台灣」導演齊柏林逝世週年前夕，外貿協會與會展業者參訪原聲音樂學校，捐贈助學金，協助偏鄉兒童圓夢就學。原聲合唱團獻唱齊柏林最愛的「乘著氣球上天空」等歌曲，感念齊柏林。

齊柏林的紀錄片「看見台灣」引發各界對環保的共鳴，其中由「原聲音樂學校」創辦人馬彼得親自帶領的原聲合唱團，攻頂爬上玉山，在零度寒風中，搖起國旗，唱了一曲拍手歌，讓齊柏林邊拍邊落淚，這一幕也是很多觀眾覺得最感人的片段。

成立於2008年的「原聲音樂學校」，團員來自南投信義鄉11個部落的原住民孩童，目前約有190多名小二到國三的孩童，他們大多來自經濟弱勢、單親及隔代教養的家庭，為讓孩子有權利和能力選擇自己的未來，馬彼得努力不懈推動課業和音樂品格教育，十年如一日，悉心栽培，希望照顧孩子到大學。

馬彼得表示，原聲期盼讓具有不同潛能、專長的原民孩子，都能接受更完善的教育，培養出原民精英，成為部落孩子正向典範，並保存傳揚原住民傳統音樂。

原聲合唱團被譽為「來自玉山的天籟之音」，揚名國際，不僅2010年受邀上海世博會台灣館演出開幕典禮演唱，2015年還曾遠赴奧地利和維也納少年合唱團切磋交流，更屢次為台灣弱勢團體公益表演募款，讓愛遠播。今年底也將受邀到日本北海道表演。

經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會舉辦的「亞洲會展產業論壇(Asian MICE Forum，AMF)」，自2015年起率先導入「會展＋公益」的作法，今年在齊柏林逝世週年前，偕同近20位台灣會展業者前進玉山參訪「原聲音樂學校」，捐贈助學金。

率隊的貿易局主任秘書倪克浩表示，AMF自2006年辦理至今，已成為國內會展界最具指標性的活動，並致力於將公益精神發揚到台灣每個角落，「原聲音樂學校」義工老師們長期在深山裡無私奉獻也是做公益，兩者結合力量更強大。

外貿協會將在9月11日舉辦的AMF邀請學校創辦人現任埔里國小校長馬彼得專題演講，以號召現場更多與會人士響應，關懷偏鄉孩童教育。

原聲合唱團今天也為來賓表演8首歌曲，其中包括齊柏林最愛的「乘著氣球上天空」和「小小的夢想」，團員歌聲中更流露對齊柏林的想念，感動了在場企業界人士。

柏林玉山看見台灣

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