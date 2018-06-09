五措施救墾丁、恆春觀光 交通部獎助搭機客800元

2018-06-09 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



墾丁大街近期來因為消費糾紛惹出不少風波，頻頻躍上媒體版面，觀光形象重創。交通部觀光局近日提出「因應陸客及墾丁地區遊客縮減振興觀光措施報告」鎖定大鵬灣、小琉球與恆春古鎮推出5措施「對症下藥」，盼重振整體屏東地區觀光人潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 墾丁觀光人潮創新低，與三年前馬政府執政後期相比，年觀光人次腰斬。交通部觀光局因應立院要求，近日提出「因應陸客及墾丁地區遊客縮減振興觀光措施報告」鎖定大鵬灣、小琉球與恆春古鎮推出5措施「對症下藥」，盼重振整體屏東地區觀光人潮。

五大措施首先是辦理「補助旅行業推廣屏東縣旅遊措施」，由大鵬灣國家風景區管理處預計投入700萬元，補助旅行業住宿費與交通租賃費，以鼓勵帶團至屏東旅遊，提振觀光旅次。

其次，觀光局也著手推動以產官合作方式，創造屏東在地旅遊特色，像是發行「海灘貨幣」，輔導在地業者自願輪流接棒承辦淨灘活動，重塑旅遊特色；或是推動小琉球低碳島示範計畫，推廣低碳運具輕旅行，永續行銷小琉球風景區觀光。

另外，觀光局也依據行政院長賴清德指示成立「大鵬灣永續觀光發展平台專案」，以BOT形式，發展大鵬灣國際休閒特區（IUP）曲線與開發，由屏東縣政府協助規劃為鵬硫線船舶旅程，串連大鵬灣、墾丁與小琉球等觀光景點，並辦活動強化串連行銷。

第四，觀光局也考慮仿日本結合東港與恆春觀光鐵道、景點，延伸串連墾丁與大鵬灣等旅遊景點，發展成為觀光軸線帶，引入電子商務平台，規畫套裝行程攬客，甚至以異業結盟、跨國推介方式，促成區域觀光共榮。

最後，觀光局也著手推動恆春機場與東南亞包機服務，獎助全球包機來屏東、墾丁地區觀光，觀光局還在委託案「全球新行程開發與優質形成獎助計畫」中增列國內航班飛恆春機場獎助方案，只要民眾搭機由恆春機場入境，並住一晚，每人補助800元。

觀光局表示，已在恆春半島與大鵬灣輔導成立觀光產業聯盟，並配合恆春觀光鐵路規劃，發展複合式公共運輸接駁系統串連兩地，讓民眾可一次體驗海灣遊憩、部落文化、休閒農場、半島生態與古城溫泉等特色景點，互相拉抬帶動南屏東整體觀光。

根據陸委會統計，2015年時，全年有高達414萬人次陸客來台。但蔡政府上台後，2016年全年僅剩347萬人次。去年至11月底止，更僅剩248萬人次陸客來台。與前年相較，去年全年陸客來台消費金額粗估減少約400億元台幣。

而墾丁總旅遊人次，去年至11月底止，也僅400萬人次前往觀光，與2015年的800萬人次幾近腰斬。由於墾丁與由人次衰退趨勢與陸客來台人數縮減趨勢相符，立院去年底審議預算時，要求交通部觀光局向立院提出這次振興墾丁地區觀光專案報告。