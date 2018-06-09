馬英九出席王大閎追思會 徐旭東：王比貝聿銘「高」

2018-06-09 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國父紀念館設計者王大閎，上月28日晚間於睡夢中辭世，享壽101歲。家屬今天下午為他舉辦追思茶會，地點便選在國父紀念館。

追思茶會約300人參加，擠爆國父紀念館演講廳。建築界老中青三代到齊，包括華昌宜、陳邁、李祖原、李乾朗、簡學義、邱文傑、呂欽文等人出席，向這位台灣戰後第一代代表性建築師致意。

前總統馬英九、遠東集團董事長徐旭東也意外現身，原來兩人都是王大閎的粉絲。文化部長鄭麗君亦親自到場頒發褒揚令，但因有其他行程，在茶會開始前便離開，剛好跟馬前總統錯身而過。

馬英九致詞時，特別講述王大閎之父王寵惠的故事。擔任中華民國首任外交總長的王寵惠，是「開羅會議」的靈魂人物。他是當時中國代表團在開羅會議的重要幕僚，草擬「開羅宣言」時，堅持寫下「日本在中國所竊取之領土，例如東北四省、台灣、澎湖列島等必須歸還中華民國」，「開羅宣言」也成為台灣國際法地位的重要依據。

徐旭東則以「業主」的身分致詞。遠東集團早年的建築，好幾棟都是王大閎設計，他形容王大閎的設計「超然、獨特」。華裔美籍建築師貝聿銘和王大閎是哈佛同窗同學，「這兩人誰比較『高』？」徐旭東認為，「王大閎比貝聿銘『高』。」話一說完，全場響起熱烈掌聲。

台北101首任董事長陳敏薰，今天也出席茶會致意。據了解，陳敏薰父親是王大閎迷，陳家從建築到家具擺設，統統交給王大閎設計，陳父還要求不能隨意更動。