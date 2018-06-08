淌血！旗山集貨場香蕉堆置如山 都拿去餵牛

2018-06-08 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



慘！農委會收購格外品香蕉，旗山產地今天進入第3天作業，預計送往畜牧場的青蕉在集貨場內堆積如山，無奈產量已經多到被畜牧場拒收，蕉農計價後還要自己載回蕉園丟棄。蕉農嘆，在大太陽下「烤肉」苦不堪言，多數上年紀蕉農身體吃不消。

高市府農業局指出，全高市香蕉面積2千公頃，旗美產區超過1千1百公頃。此次香蕉盛產，農委會農糧署啟動去化作業，以每公斤5元收購格外品（下蕉），旗美產區共有青果合作社「山」集貨場、美濃中壇集貨場與旗尾水果家族等地進行收購。

日前農委會譴責有心人造假，使用11年前大量香蕉傾倒堆置的舊照「唱衰」旗美地區香蕉。經過多日香蕉去化收購，青果合作社「山」集貨場堆滿香蕉，堆疊高度達一人高。因數量太多，今天繳貨蕉農無法再將香蕉留在集貨場堆疊，劃破香蕉後，必須自己載回家處理。

一名女蕉農說，家中沒有貨車，割完香蕉須委託鄰居運送，辛苦栽種的香蕉毀損處理已經很難過，還要將毀損香蕉載回果園丟棄，「為了220元（香蕉販賣收入）欠鄰居人情，心內真鬱卒」。