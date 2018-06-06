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蕉農憂價格直直落 產銷履歷價格較有保證

2018-06-06 22:14中央社 高雄6日電

酷熱天氣催熟水果，蕉農叫苦。旗山蕉農游阿美頂著大太陽在騎樓賣香蕉，1斤才新台幣10元還被嫌貴，她無奈嘆息說，真不知道該怎麼賣。不過，有產銷履歷品質保證的香蕉，不受影響，價格相較平穩許多。

近來酷熱的天氣催熟了水果，不僅香蕉、鳳梨和玉荷包都盛產，價格也變得親民，特別是不耐久放的香蕉價格卻節節下滑，除了外銷香蕉價格穩定之外，過於飽滿肥大的香蕉，在產地因為催熟後就會裂果，乏人問津，蕉農大嘆「血本無歸」。

蕉農游阿美多年來在溪洲種植幾分地的香蕉，並一直在旗山中山路銀行騎樓擺攤販賣香蕉。她今天告訴中央社記者，年初一台斤還能賣到30元的價格，這個月以來剩15元，這幾天賣一斤10元還被嫌貴，她的臉上盡是等不到客人的無奈，直嘆：「真不知道怎麼賣。」

旗山農會理事郭來成在溪洲近國道10號附近有4甲香蕉園，常態雇用3名蕉農定期施肥、除草等田間管理，平均每年有200噸的香蕉產量，近來受到酷熱天氣的影響，香蕉快速被催熟，他決心放棄採收蕉園內近1成的香蕉，大約是20噸。

「除非農委會願意用一公斤5元的價格收購才會考慮採收，否則都將堆肥」，郭來成說，一名採收工一天的工資至少1300到1500元，如果農委會用一公斤3元的採收價，他不會心動。

他說，前年底受到寒害的影響，香蕉歉收，曾賣到每公斤110元的產地天價，但是供貨量有限，農民的收益未必好。

郭來成說，今年初還開心產地青蕉每公斤能賣到30元，隨著天氣轉熱，近日只有3元的行情，他「心都涼了」。

他表示，不管歉收、盛產都讓農民陷入「蕉慮」，相當不安，盼政府從源頭的蕉株管控做起，才能平穩市場供需，免於價格大起大落，他也說，打算明年減少種植香蕉面積，部分果園要替植絲瓜。

旗山農會推廣股主任杜文元表示，全國蕉株供應商有8家，農委會應該有管控的能力，只要源頭把關，加上外銷搶單就能減少農民滯銷、棄收堆肥的處境。

在蕉價一片低迷中，擁有2甲地且取得香蕉生產履歷、旗山農會果樹產銷班15班班長蘇昆宏的香蕉每箱15台斤可以賣到450元的價格，蘇昆宏說，主要是品質有保證，他有取得產銷履歷，是賣好價格的保證書。

「生產履歷」有土壤檢測、水質檢測、農藥殘留檢測合格，是外銷的基本門檻，蘇昆宏表示，沒有生產履歷保證，期待貿易商收購都是奢望。

擁有約60甲香蕉園，郭泰呈家族3代種植香蕉且專做外銷，日本及中國大陸是主力市場。郭泰呈說，香蕉盛產，即使市場收購價凌亂，他們仍以一公斤12元保證價收購，就是要兼顧農民收益。

他與農民經營的合作社，在香蕉盛產期，每天有5、6名工人忙著洗滌香蕉、裝箱、秤重再冷藏低溫催熟，過程繁瑣。郭泰呈說，數百坪的冷藏室投資數千萬元，是專做香蕉產銷業者的必要設備。

在多數蕉農面對香蕉產量過剩叫苦連天之際，郭泰呈鼓勵農民種植好品種、申請生產履歷認證，顧好品質，絕對有優於市場的保證收購價。

農民的蕉慮，高市府農業局長鄭清福表示，積極輔導轉作降低產銷風險，高雄市在過去10年內香蕉面積由2481公頃降為1970公頃，市府會持續鼓勵農民轉作其他高經濟作物減緩產銷失衡的衝擊。

他說，市府會持續輔導農民取得各類驗證標章，甚至全球優良農業規範，做好品質管控，以便與國際接軌拓展外銷。

香蕉農民履歷

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