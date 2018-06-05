獨家／解聘狼師教育部半年未核 東華大學被迫續聘

2018-06-05 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



東華大學去年發現有狼師出沒，東華電機工程系教授吳賢財因對女職員性騷擾，被法院判刑，並由學校教評會決議解聘，然而決議報教育部核備，現卻傳出歷經半年時間，教育部仍尚未核准，導致東華大學須暫時予以續任，並已經在新學年度開課。據了解，教育部目前仍有與性平、聘約問題等相關的四件解聘案仍在審核中。

東華大學去年發生教授性騷擾女職員案，吳賢財利用職務之便，以按摩穴位教學為名觸碰女職員私密部位，不但經校內性平會調查認定構成性騷擾，也被女職員提告，去年被法院判刑九個月，可易科罰金二十七萬元，教評會也在去年十二月十三日決議解聘，報教育部核備，不過教育部至今沒有核准。

根據「教育部專科以上學校教師解聘、停聘、不續聘案作業流程」，教師聘任依「教師法」第十四條第一項第八款、第九款規定，經學校性平會等委員會調查確認有性侵，或情節重大的性騷擾、性霸凌等行為，決議解聘或不續聘時，決議須在十日內交教育部審核，由教育部核准通過後，再以書面通知當事人，未核准期間，學校須暫時繼續聘任，並發給薪資。

據了解，教育部針對吳賢財解聘案至今沒有核准，時間已近半年，已引發東華大學校內議論。而吳雖在案發後遭學校停職，但因教育部遲未核准解聘，學校已為吳排課。據「東華大學課程查詢系統」，吳賢財於一Ｏ七年度第一學期共可查到八筆資料，包括三堂博士專題研究，碩士引導研究、論文研究，碩士應用信號處理，以及大學部計算機概論，和電機專題研究等課程。

對此，東華大學副校長朱景鵬表示，東華大學教評會已經依性平會調查結果做出解聘決議，現在就等教育部最後的審議結果。教育部則表示，教育部核准要先會相關司處討論，認定學校調查事實，並確認依據何法規解聘，是否引用正確，並檢查程序是否完備，之後內部還要召開審議會，才會決定核准或不核准，所以審核沒有期限規定。教育部並坦承，包括吳案，目前尚有四件解聘案未審核結案。