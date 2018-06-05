親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
F16黑盒子尋獲
漢光演習第二日
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
呂秀蓮放話脫黨
營養午餐吃得到
政治
軍事
綜合

大陸官媒嗆聲：美國軍艦最好還是離台海遠一點

看到孫鵬滿頭白髮 張菲不捨：看了心酸

農業結合光電設施 農試所推8種綠金蔬菜

2018-06-05 20:30中央社 台北5日電

農業試驗所今天召開「綠能下的綠金蔬菜生產」記者會，公布8種適合搭配光電業架設太陽能發電時栽種的作物，並首推小白菜，因為全年栽種，收益高過賣電，可防止假務農真種電

行政院農業委員會農試所鳳山熱帶園藝試驗分所分所長陳甘澍說，日照沒台灣充足的法國研究發展追日型太陽光電的農電複合系統計畫，日本則已在發展立柱型農電設施。

台灣方面，他說，響應「太陽光電2年推動計畫」，其中農業設施的推動目標為屋頂型綠能的裝置容量要達到450MW，約是台電火力發電裝置容量的2%。

但是農業設施搭配使用綠能的措施曾被扭曲，發生假種菇真種電的爭議，農委會於是發布何謂合法的農業綠能設施釋函，以免假務農真種電的事持續發生。陳甘澍說，目前規定搭配使用綠能設施的農作物生產量，必須達到統計年報前3年年平均產量的7成以上，而且太陽能板的遮蔽率不能超過4成。

農試所所長陳駿季指出，溫網設施屋頂架設太陽能板，下方的生物環境會改變，綠能業者想知道種何種作物、怎麼種可符合規定，為此農試所測試2年發現，已有8種作物可搭配栽種；再一年，共可完成10幾種作物試驗。

陳甘澍說明，試驗場地在屏東枋寮，於屋頂架有太陽能板的溫網室進行，結果證實夏天可種青花菜、花椰菜、芥藍，秋天適合種莧菜，冬天可種菠菜、茼蒿、青花菜，而且小白菜、青梗白菜全年都可栽種。

他並說，首推小白菜，因為以一公頃面積來說，溫室及太陽能發電系統成本約新台幣2023萬元，全年累計發電約38萬度，售電收益約162.8萬元；小白菜1年14作，生產費用約238萬元，1年生產約21萬公斤，粗收益約420萬元，淨收入182萬元。

陳甘澍說，小白菜一年的淨收入不僅高於售電收益，而且若以10年攤提發電系統成本，因為種了小白菜收入增加，這10年間每年還有淨利約142.5萬元可入袋，好處多，可防止假務農真種電這類傷害農業的事發生。

此外，以上8種作物中的青花菜、花椰菜，5到10月仰賴進口，非國產產期，如今太陽能板遮陰讓溫度下降，變成可以栽種，但是目前測試產量僅年報統計前3年年平均產量的5成，農試所要再研究增產作法。

種電太陽能發電

相關新聞

帶來智慧的光？如何在言論市場推倒網紅

2018-06-05 13:02

核四廠一號機故障問題多 監委：有調查必要

2018-06-05 11:56

把台灣「狼」趕出舒適圈 蛻變3部曲

2018-06-05 11:15

張景森凌駕部會共識？農地違章工廠管不得？

2018-06-05 09:37

謊言台灣！ 小心，這些都是假新聞

2018-06-05 09:32

「別讓勝文不開心」是假新聞 連勝文被貼「媽寶」標籤

2018-06-05 09:29

核四燃料棒外送損失不只80億 核能學會：請公投決定

2018-06-05 00:09

台灣快樂指數東亞排第一，你同意嗎？

2018-06-04 16:17

原住民大專青年返鄉體驗暑期工讀，7月1日開跑！

2018-06-05 10:13

《2018桃園鐵玫瑰音樂節》熱情開跑

2018-06-04 00:00

兩千餘作品為愛點讚！We愛•第二屆兩岸青年短片大賽入圍名單30日公佈

2018-05-31 14:34

吃蛋挑蛋有撇步

2018-05-30 11:00
看更多

熱門文章

不忍了！呂秀蓮脫黨真心話連發：假仙救不了台灣

2018-06-05 08:00

呂秀蓮：台灣很可能 在民進黨執政時淪亡

2018-06-05 14:38

效仿德節電？包正豪批民進黨官員「比豬還不如」

2018-06-05 11:20

不甘遭抹黑 吳音寧親上政論節目反擊喊告

2018-06-05 00:08

謝長廷嘆香蕉過剩他就挨罵：銷日失敗原因是...

2018-06-04 21:16

飛官吳彥霆罹難 老婆發文：謝謝關心我會堅強

2018-06-04 21:39

呂秀蓮「脫黨」 蘇貞昌：很多人不尊敬她

2018-06-05 11:33

軍事迷看過來！當年美國這些戰機與軍艦也來過

2018-06-05 16:37

現在適合統一？馬英九：去街上問老百姓就知道

2018-06-05 12:10

救難人員尋獲F-16機骸 「再飛高10公尺 或能躲過一劫」

2018-06-05 00:21

前親民黨立委馮定國辭世 得年67歲

2018-06-05 18:32

影／漢光又出包？靶機加力器點火造成火燒山

2018-06-05 10:56

【即時短評】只鬧事 不做事 民進黨還是在野好了

2018-06-04 22:15

館長遭批藍狗 孫大千：貼標籤的腦殘不如去跳台灣海峽

2018-06-05 08:06

「神隱少女」吳音寧 會怎麼攪動台北市長選情？

2018-06-05 09:00

發現實在做事情已不夠 吳音寧：必須要反擊了

2018-06-05 16:39

美海軍官校畢業 胡家琳穿中華民國軍服接受川普祝福

2018-06-05 17:37

瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次 19年前造成3死

2018-06-05 06:01

柯P稱是誤闖叢林小白兔 吳音寧：我是農村野兔

2018-06-05 10:58

兩岸敏感時刻 美考慮派軍艦通過台海

2018-06-05 07:40

姚文智酸丁「守中」 徐巧芯說綠雙北「姚蘇」

2018-06-04 22:45

新聞眼／逼真模擬空襲 雲霧中釀憾事

2018-06-05 00:38

影／F16墜機尋獲13個疑似屍塊 今持續搜尋黑盒子

2018-06-05 08:51

吳音寧喊被抹黑 柯P：有證據拿出來講

2018-06-05 12:13

徐國勇說1元香蕉餵豬 顏寬恒酸：吃蕉的民進黨大老是？

2018-06-05 13:34

核四燃料棒外送損失不只80億 核能學會：請公投決定

2018-06-05 00:09

尋獲F16戰機黑盒子了！軍方攜回判讀

2018-06-05 14:58

「借錢」打選戰 韓國瑜公布募款帳號

2018-06-04 22:44

呂秀蓮：我沒資格說退黨 早就被逼出去了

2018-06-04 22:42

軍事專家：恐瞬間撞山 沒機會跳傘

2018-06-05 00:26

F-16連兩次撞地失事 專家建議加裝自動防撞系統

2018-06-05 14:46

路透：美考慮派軍艦通過台海、改變對台軍售方式

2018-06-05 08:59

F16殘骸噴飛 基隆消防局長：戰機瞬間解體

2018-06-05 13:48

民進黨勸留呂秀蓮 林濁水：不必了吧

2018-06-05 14:26

北市長選戰 出現棄保效應？

2018-06-04 23:20

五分山墜機飛官屍塊 下午送殯儀館比對

2018-06-05 11:34

柯P還債520億 林右昌酸：有錢人還債沒啥了不起

2018-06-05 12:33

我兒子是最棒的！ 飛官吳彥霆母抱蔡英文痛哭

2018-06-05 16:22

吳彥霆5年前跳傘生還 隔年步紅毯

2018-06-05 00:42

陳佩琪欲告媒體 柯P：這個算媒體運氣不好

2018-06-05 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top