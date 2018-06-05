農業結合光電設施 農試所推8種綠金蔬菜

2018-06-05 20:30 中央社 台北5日電



農業試驗所今天召開「綠能下的綠金蔬菜生產」記者會，公布8種適合搭配光電業架設太陽能發電時栽種的作物，並首推小白菜，因為全年栽種，收益高過賣電，可防止假務農真種電。

行政院農業委員會農試所鳳山熱帶園藝試驗分所分所長陳甘澍說，日照沒台灣充足的法國研究發展追日型太陽光電的農電複合系統計畫，日本則已在發展立柱型農電設施。

台灣方面，他說，響應「太陽光電2年推動計畫」，其中農業設施的推動目標為屋頂型綠能的裝置容量要達到450MW，約是台電火力發電裝置容量的2%。

但是農業設施搭配使用綠能的措施曾被扭曲，發生假種菇真種電的爭議，農委會於是發布何謂合法的農業綠能設施釋函，以免假務農真種電的事持續發生。陳甘澍說，目前規定搭配使用綠能設施的農作物生產量，必須達到統計年報前3年年平均產量的7成以上，而且太陽能板的遮蔽率不能超過4成。

農試所所長陳駿季指出，溫網設施屋頂架設太陽能板，下方的生物環境會改變，綠能業者想知道種何種作物、怎麼種可符合規定，為此農試所測試2年發現，已有8種作物可搭配栽種；再一年，共可完成10幾種作物試驗。

陳甘澍說明，試驗場地在屏東枋寮，於屋頂架有太陽能板的溫網室進行，結果證實夏天可種青花菜、花椰菜、芥藍，秋天適合種莧菜，冬天可種菠菜、茼蒿、青花菜，而且小白菜、青梗白菜全年都可栽種。

他並說，首推小白菜，因為以一公頃面積來說，溫室及太陽能發電系統成本約新台幣2023萬元，全年累計發電約38萬度，售電收益約162.8萬元；小白菜1年14作，生產費用約238萬元，1年生產約21萬公斤，粗收益約420萬元，淨收入182萬元。

陳甘澍說，小白菜一年的淨收入不僅高於售電收益，而且若以10年攤提發電系統成本，因為種了小白菜收入增加，這10年間每年還有淨利約142.5萬元可入袋，好處多，可防止假務農真種電這類傷害農業的事發生。

此外，以上8種作物中的青花菜、花椰菜，5到10月仰賴進口，非國產產期，如今太陽能板遮陰讓溫度下降，變成可以栽種，但是目前測試產量僅年報統計前3年年平均產量的5成，農試所要再研究增產作法。