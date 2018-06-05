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人事異動 最高行法官劉鑫楨接任北高行院長

2018-06-05 20:25中央社 台北5日電

司法院今晚發布新聞稿指出，人事審議委員會決議，調派最高行政法院法官兼庭長劉鑫楨為台北高等行政法院法官兼院長。

根據最高行政法院官網介紹，劉鑫楨的經歷為最高行政法院法官、行政法院評事、台灣高等法院法官、彰化地方法院法官。

新聞稿指出，司法院107年第5次人事審議委員會決議，調派司法院少年及家事廳長黃梅月為公務員懲戒委員會委員；調派台北高等行政法院法官兼院長吳明鴻為最高行政法院法官兼庭長。

此外調派台灣高等法院花蓮分院法官兼院長陳朱貴、台灣高等法院台南分院法官兼庭長李文賢為最高法院法官等。

台灣高等法院司法院公務員

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