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推動專法保障社工 學者建議攻擊列公訴罪

2018-06-05 18:39中央社 台北5日電

社工人員人身安全引發關注，民進黨立委李麗芬今天在立法院舉辦公聽會，希望推動制定「社會工作人員安全條例」；與會學者支持制定專法，並建議將攻擊社工人員列為公訴罪。

在這場「社會工作人員安全保障法制化」公聽會上，台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心執行長張淑慧指出，社工人員在服務過程中遭受人身安全威脅，是一個沉痛的話題，這個問題從三十年前討論到現在，仍「原地踏步」未見獲得有效解決，「在過去快三十年的期間，我個人就『收』過四桶汽油。」

她說，許多社工夥伴呼籲可不可以制定一部專法，保障社工人員的安全與權益。

張淑慧建議，可不可以把攻擊社工人員列為公訴罪。因為現行的情況，只要發生社工人員遭受攻擊，是屬於傷害罪處理，告訴人如果是社工人員自己提告，社工人員的所有個資就會洩漏給對方。她認為，應由縣市政府社會局處代表提告。

張淑慧指出，環境安全也是必須正視的問題，有些被撒冥紙或發生暴力，是衝進社福中心等社工職業場所。基於犯罪預防，應該檢視社工職業場所的安全防護。

與會的東吳大學社會工作學系副教授廖美蓮說，社工人員在一線現場面臨安全問題，不是「個人」的議題，而是許多社工人員都遇過，社工人員安全議題重要。

談及社工人員執業安全，台灣大學社會工作學系副教授劉淑瓊強調，社工人員在服務過程中也有很高的比例是遇到口語的辱罵和威脅，殺傷力不亞於肢體暴力。有些社工人員內心受傷，或許回到職場，或許離開了，「但這創傷是跟著社工人員一輩子，是非常恐怖的事情」，面對社工人員遇到傷害，應該改變一些制度。

與會團體中華民國社會工作師公會全國聯合會理事長翁慧真表示，時下的家暴案件越來越恐怖，與二十年前台灣社會的家暴案件態樣越來越不一樣了，已經超越了社會工作的基本訓練，甚至越來越多的加害者是有前科、是有吸毒歷史的，但社工人員拿不到這些資料，還得前往訪視，社工人員往往陷在危險中還不自知。

翁慧真指出，很多社工職業場所安全防護不足，希望加強保全和門禁，列入社福考評。此外，很多家暴會談室沒有錄影監視器和警鈴，希望能夠建構安全環境。

民進黨立委陳曼麗說，社工人員單槍匹馬到陌生環境令人擔心，政府應幫忙。

對於學者專家意見與社工團體建議，衛生福利部社會救助及社工司長李美珍表示，相關部門正在檢討社工人員的勞動環境，所有意見都有記錄下來會做努力。

舉辦公聽會的李麗芬表示，策進社工人員勞動環境，包括保障人身安全，大家對法制化有共識。中央、地方及立法院應一起努力，大家都很支持社工人員。

社工家暴民進黨

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