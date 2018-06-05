物流園區動土 賴清德盼中華郵政成領頭羊

2018-06-05 13:47 中央社 桃園5日電



推動台灣智慧物流，中華郵政選定桃園市龜山區鄰近機場捷運A7站土地，興建「郵政物流園區及跨境物流營運中心」，行政院長賴清德今天主持開工動土表示，盼中華郵政成為領頭羊。

賴清德致詞表示，郵政物流園區位於機捷A7站產專區，佔地約17.14公頃，由中華郵政公司投資約新台幣220億元興建，完成後將可創造約6000個工作機會，後續帶動的邊際效應更是可觀，是中央與地方合作共創地方雙贏的成果。

賴清德強調，跨境電子商務是未來重要的產業，根據全球最大的資產管理公司調查，2014年全球跨域電子商務產值約1.6兆美元，預估到了2020年時，將達到3.4兆美元，其中最重要的是B2C的部分約占6成，未來跨境電子商務的新興區域就在東亞，園區的開闢正符合國際潮流及台灣需要。

賴清德指出，台灣位處東亞關鍵地位，交通便利優勢是其他國家無法取代。中華郵政不僅擁有百年歷史，行銷通路更多達192個國家，承擔起台灣跨境電子商務以及物流產業發展的重責大任最恰當。園區離桃園國際機場、台北港、航空城只需20至30分鐘的時間，更是相當便利。

中華郵政公司董事長魏健宏表示，郵政物流園區規劃興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心，郵政訓練中心及工商服務中心等5棟建築。將以大數據、機械設備提高精準度增加效率，園區除採風力、太陽能等綠建築，也效法美國蘋果加州總部的生態圈工法，建置4000坪郵政公園。