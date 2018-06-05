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原住民大專青年返鄉體驗暑期工讀，7月1日開跑！

2018-06-05 10:13文／ 原住民族委員會 提供

原住民族委員會為鼓勵青年利用暑假期間嘗試各類原住民族事務、經濟產業及公益服務，瞭解原住民族各領域事務與文化發展、社區與產業發展等面貌！各縣(市)政府即將於6月期間甄選工讀人員，依專長、適才適性分發至各原住民族事務行政機關、社區產業、社會福利服務等社會公益單位服務，提供為期2個月的工讀時間，請密切注意各直轄市與縣（市）政府公告職缺及報名訊息！歡迎原住民大專青年踴躍向各直轄市與縣(市)政府報名！

圖／原住民族委員會 提供
圖／原住民族委員會 提供
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主辦單位：原住民族委員會

承辦單位(報名及面試)：各直轄市、縣（市）政府之原住民族行政機關、本會所屬機關。

職缺單位：各直轄市及各縣市政府之原住民族行政機關、原住民族文化發展中心、原住民族地區之鄉(鎮、市、區)公所及衛生所、本會補助之「原住民族家庭服務中心」、「原住民族部落文化健康站」以及社區產業、社會福利服務、社會公益等人民團體。

實施對象：年齡為35歲以下(計算至本年7月1日前)，具原住民族身分且就讀國內或教育部立案公私立大專院校者(詳如計畫規定)。

工讀名額：全國共500位。

工讀薪資：每月22,650元整。

工讀日期：自107年7月1日起至8月31日止。

※更多詳細資訊請至「本會行政資訊網」及「原JOB-原住民族人力資源網」或此網站快速查看！

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