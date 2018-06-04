驚！台東5歲男童受困2樓屋頂 警消及時助脫困

2018-06-04 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市5歲吳姓男童今天上午家人都不在家情況下，一時頑皮從家裡的三樓窗戶爬出二樓的鐵皮屋頂上，受困離地約6公尺高的鐵皮屋頂上，幸好鄰居阿嬤發現時報案，警消迅速協助男童脫困。男童可能受到驚嚇一下樓就哇哇大哭，因男童父親還在上班，男童隨後由社工暫時帶回保護照顧。

台東縣政府社會局表示，因男童未滿6歲，獨自一人在家，家長已經違法；將依情節輕重對男童爸媽處以40到50小時的親子教育，並對家長開罰3000到15000元。

台東警分局豐里派出所表示，這名男童因為爸爸上班、哥哥及姊姊上學，獨自一人在家，今天上午8點，疑似因為調皮，竟從家裡三樓窗戶爬到戶外加蓋的二樓高鐵皮屋頂上，距離地面有6公尺高，鐵皮屋頂完全沒有屏障，場面驚險，好險鄰居阿嬤看到，急忙報警，才被警消救下。

鄰居阿嬤說，當時她看到男童站在屋頂上，她就問：「弟弟你在做什麼？」小男童就回答她：「我站在這啦，我不敢跳下去。」她就對男童說：「你不要跳，我來求救，叫救兵」。阿嬤隨後立即報案。