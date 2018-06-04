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驚！台東5歲男童受困2樓屋頂 警消及時助脫困

2018-06-04 15:25聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市5歲吳姓男童今天上午家人都不在家情況下，一時頑皮從家裡的三樓窗戶爬出二樓的鐵皮屋頂上，受困離地約6公尺高的鐵皮屋頂上，幸好鄰居阿嬤發現時報案，警消迅速協助男童脫困。男童可能受到驚嚇一下樓就哇哇大哭，因男童父親還在上班，男童隨後由社工暫時帶回保護照顧。

台東縣政府社會局表示，因男童未滿6歲，獨自一人在家，家長已經違法；將依情節輕重對男童爸媽處以40到50小時的親子教育，並對家長開罰3000到15000元。

台東警分局豐里派出所表示，這名男童因為爸爸上班、哥哥及姊姊上學，獨自一人在家，今天上午8點，疑似因為調皮，竟從家裡三樓窗戶爬到戶外加蓋的二樓高鐵皮屋頂上，距離地面有6公尺高，鐵皮屋頂完全沒有屏障，場面驚險，好險鄰居阿嬤看到，急忙報警，才被警消救下。

鄰居阿嬤說，當時她看到男童站在屋頂上，她就問：「弟弟你在做什麼？」小男童就回答她：「我站在這啦，我不敢跳下去。」她就對男童說：「你不要跳，我來求救，叫救兵」。阿嬤隨後立即報案。

受困的吳姓男童被救下後，似乎受到驚嚇，忍不住放聲大哭。根據警方初步調查，男童父母分居，平常3個小孩都由爸爸照顧，鄰居說男童爸爸每天必須外出工作，其他小孩都上學去，常看到男童獨自在家。

台東市5歲吳姓男童今天上午一時頑皮從家裡的三樓窗戶爬出二樓的鐵皮屋頂上，受困離地...
台東市5歲吳姓男童今天上午一時頑皮從家裡的三樓窗戶爬出二樓的鐵皮屋頂上，受困離地約6公尺高的鐵皮屋頂上，幸好鄰居阿嬤發現時報案，警消迅速協助男童脫困。記者羅紹平／攝影
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台東市5歲吳姓男童今天上午一時頑皮從家裡的三樓窗戶爬出二樓的鐵皮屋頂上，受困離地...
台東市5歲吳姓男童今天上午一時頑皮從家裡的三樓窗戶爬出二樓的鐵皮屋頂上，受困離地約6公尺高的鐵皮屋頂上，幸好鄰居阿嬤發現時報案，警消迅速協助男童脫困。記者羅紹平／攝影
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男童台東親子教育

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