慶祝警察節由警察表演引發不滿 「不想停休當猴子」

2018-06-04 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



兩名霹靂小組成員在新北市警局舉辦的慶祝警察節活動表演時受傷送醫，引發警界討論，有員警到警政署臉書粉絲頁訴苦，說沒看過母親節由媽媽表演給小孩看，但慶祝警察節時就是警察停休「當猴子」，也有退休警察投書媒體，表示特勤隊與霹靂小組不是特技團或雜技團，「請警政首長等有關人士應有一些專業執法概念，不要再拿特勤隊來炫耀或表演了」。

為了慶祝6月15日警察節，新北市警局和新北市警察友會上周六在板橋舉辦活動，約兩千名警察、警眷及警友一同參加，表演節目之一是霹靂小組表演戰技，但一名霹靂人員垂降時不慎撞到頭部當場濺血、需要縫合，還有一名霹靂人員表演擊破時頭部受傷流血，雙雙送醫。

有員警到警政署粉絲頁「NPA署長室」陳情，說慶祝警察節到底「在慶祝什麼鬼」，所有參加的單位弄到人仰馬翻就算了，還有戶外活動、捐血、表演、劈磚頭、耍寶樣樣來，為的就是給長官看、媒體看、民眾看，活動還要上傳臉書、發新聞，「就不能辦個抽獎活動吃到飽過一天嗎？」並說勞動節也沒有勞工表演給民眾看，母親節不是媽媽表演給小孩看，但警察慶祝警察節就只有「停休當猴子的功能」。