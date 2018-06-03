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桃園敬鵬惡火奪8命 移工、消防員遊行怒吼

2018-06-03 16:34聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

敬鵬大火。報系資料照
敬鵬大火。報系資料照
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今年4月，桃園敬鵬工廠大火造成6名消防員、2名移工死亡，讓消防員及外籍移工的工作安全問題，再度浮上檯面。消防員工作權益促進會與台灣移工聯盟等勞團，今天下午1點半齊聚在勞動部前，抗議內政部、勞動部、環保署等部門迄今未提出符合第一線基層需求的政策修正，並疾呼政府「不要只會拚經濟、耗損賠人命」。

桃園市平鎮區敬鵬工廠於4月28日晚間9點多發生大火，火勢猛烈造成6名消防人員罹難，以及2名移工死亡。內政部在5月4日召開第一次專案會議，要求立即普查高風險場所，並將工廠危險物品等資訊納入火災搶救計畫中。勞動部長許銘春日前赴立院備質詢時，也承諾將組成跨部會議，並盡快提出改善方案，不過均被勞團質疑應變措施有待改善。

遊行團體今天下午從勞動部前出發，一路遊行至內政部。台灣移工聯盟、工作傷害受害人協會以及參與民眾手舉看板高喊，「同仁不能盲目上戰場」、「廠住分離」。勞團表示，許多老闆為了省錢，直接將宿舍設在廠區，形成潛在風險，勞動部、經濟部等相關部會必須盡快研商對策，並找勞工代表參與開會討論。

台灣移工聯盟並提出4大訴求，包括落實廠住分離、將「生活管理照護計畫書」翻譯成多國母語，以配合移工需求、公布敬鵬廠區宿舍訪視結果、提出敬鵬大火宿舍不合格官員懲處名單以及廢聘雇主名額。

消防員工作權益促進會理事藍毓傑也出面表示，過去政府常以消防員並非勞工等藉口，來搪塞消防員組成工會的需求，但是近幾年來消防員工作殉職的案件層出不窮，消防員的工作安全權益也必須要有保障。他認為目前法規對消防員仍有所限制，呼籲應先推動修法，開放讓消防員能夠組織工會。

消防員移工勞動部

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