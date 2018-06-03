聯合報一周大事5/27~6/2

2018-06-03 05:26 聯合報 綜合報導



國內：

5月28日：今年5月台北等地高溫創紀錄，因應極端高溫的頻率日增，氣象局預計6月新增發布「高溫預警訊息」，以縣市為單位，當預報達到36度以上，就會以「黃、橙、紅」三種燈號發布警訊。

29日：教育部長吳茂昆僅上任41天就請辭獲准，創下教長任期最短紀錄。他上任一周就「拔管」，駁回台大準校長管中閔聘任案，但自身也爭議不斷，行政院長賴清德證實，吳請辭原因確實與違法赴陸有關。

30日：民進黨中執會通過徵召提名立委姚文智參選台北市長。原本一同競逐黨內提名的前副總統呂秀蓮拋出震撼彈，在馬來西亞發出聲明表示，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

國外：

5月31日：全球鋼鋁貿易戰再度升溫。美國商務部長羅斯宣布，將對加拿大、墨西哥與歐盟進口的鋼鋁產品，分別加徵25%與10%關稅，加、墨與歐盟隨即宣布將採取報復性貿易措施。

6月1日：美國總統川普與北韓領導人金正恩左右手金英哲在白宮會晤後宣布，「川金會」將於6月12日在新加坡如期舉行，稱「川金會」是個認識對方的會議，並暗示這可能是雙方一系列會議的第一場。