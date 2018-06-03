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不負各界愛心援助！尖石學童天籟美聲赴維也納勇奪最大獎

尖石學童天籟美聲 赴維也納勇奪金質獎和大會特別獎

2018-06-03 00:02聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣尖石嘉興國小義興分校合唱團參加第31屆舒伯特國際合唱大賽，最終回和比賽共演...
新竹縣尖石嘉興國小義興分校合唱團參加第31屆舒伯特國際合唱大賽，最終回和比賽共演唱四首曲子，榮獲金質獎以及特別獎。圖／義興分校合唱團成員家長提供
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台灣天籟獲最高榮譽金質獎！半個月前還在煩惱因旅費不足無法出國比賽的新竹縣尖石嘉興國小義興分校合唱團，在獲得各界愛心援助後，今天在維也納順利完成比賽，義興分校合唱團榮獲第31屆舒伯特國際合唱大賽金質獎，並經大會評審團一致好評，獲得大會唯一的特別獎。

最終回合比賽今天在維也納時間上午11點進行，嘉興分校的合成團成員身著泰雅服飾上台演唱，分校主任李衛民表示，合唱團總共演唱四首曲子，順利完賽後小成員們都鬆了一口氣，但是在成績出爐前，還是緊張得直問「唱得好不好」。

嘉興國小義興分校校長徐榮春說，特別獎的內容是「好聲音」以及「穩健的台風」，裁判認為合唱團的曲風多變，而且成員年紀都還小，卻充滿自信，合唱團的小朋友得知獲獎後，年紀大一點的小朋友相當高興，年紀小的成員則是詢問「金質獎是什麼？」逗趣的反應讓人會心一笑。

徐榮春說，比賽結束後，小朋友們在現場與土耳其、俄羅斯等國家的小朋友交流，他們特地從台灣帶了印有台灣新竹地圖的杯墊作為交換禮物，徐榮春表示，這次獲得國際的肯定帶給小朋友很大的信心，更感謝所有愛心捐款的團體及民眾，讓這次的圓夢之旅能成行，合唱團也不負眾望為台灣爭光。

新竹縣尖石嘉興國小義興分校合唱團參加第31屆舒伯特國際合唱大賽，最終回和比賽共演...
新竹縣尖石嘉興國小義興分校合唱團參加第31屆舒伯特國際合唱大賽，最終回和比賽共演唱四首曲子，榮獲金質獎以及特別獎。圖／義興分校主任李衛民提供
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新竹縣尖石嘉興國小義興分校合唱團參加第31屆舒伯特國際合唱大賽，榮獲金質獎以及特...
新竹縣尖石嘉興國小義興分校合唱團參加第31屆舒伯特國際合唱大賽，榮獲金質獎以及特別獎，照片為金質獎獎狀。圖／義興分校合唱團成員家長提供
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