願景／台灣能夠成為「區域合作」的模範嗎？

2018-06-02 22:01 願景青年特約記者 莊貿捷╱即時報導



台灣的土地在地球僅只佔0.024%，且總人口是全球的0.329%。如果Global citizen等於Global shapers，這樣的台灣可以做為「橇動世界」的基點嗎？

由世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)發起且領導的組織Global Shapers Community，宗旨是結合全球各地青年領袖，為國際和地區創造正面影響力。今年年會在台北舉行。

而這次Global Shapers Community重點的議題之一是「亞洲區域合作」，邀請到時事評論家范疇，分享對於「亞洲區域合作」上的看法。

范疇首先說明what is global。他認為地球已經是具有移動性，且去中心的世界，許多優秀人才(Global shaper)都在世界流動。接著他提及兩個傑出青年例子，第一個是吳尚洋，一位屏東在地的Global shaper因為肢體常不自覺抽動，從小就因為怪異言行被異樣眼光對待。後來診斷出是患有「妥瑞氏症」，儘管如此，他卻仍以「花藝」獲得世界冠軍，為台爭光行銷國家軟實力，用「插花」與世界交流。

第二個例子則是，年僅26歲的郭家佑，她利用有限的資源，發起了推動申請科索沃網域倡議活動「Domain for Kosovo」，廣受迴響。終於引起官方重視，郭家佑以台灣文化交流工作者的身分，獲邀至科索沃國家通訊委員會（ARKEP）對談，她以自己的方式，透過「數位外交」，拉近科索沃與台灣的距離。

「以前面的例子來看，台灣能不能成為一個Global shapers？」范疇接著問

范疇解釋，如果以個人來看Global shaper，不能改變世界的飢荒、貧窮、恐攻等問題。但如果以這樣個概念，放到一個國家層次，那樣的能量就會非常強大。如果能以Global citizen作為台灣的基點，就會產生巨大的槓桿力。

范疇要聽眾試著思考，亞洲區域合作的來臨，台灣可以做甚麼？他拋出的第一台北市是，全亞洲性別最平等的城市。以及點燃公民平台，所創建Vote taiwan投票指南，這項系統能讓候選人，對每一項法案的贊成與反對無所遁形，這些反映出的是台灣的公民能量，能透過藉由這樣的文化底蘊，進行區域合作。

范疇把台灣稱呼為一個「無印良國」，提醒台下的聽眾，雖然主權的概念沒有宗教概念那麼古老，但是也已經有了400年的歷史。「各位要記得，空，是有用的」。他繼續說明，台灣的優勢是「空」，沒有的東西是有用的，沒有主權的台灣為東亞、世界的自由電子，就可以裝東西，並且自由移動。