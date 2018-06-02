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願景／成為世界公民 「滅貧」的根本是人權

2018-06-02 21:54願景青年特約記者 莊貿捷╱即時報導

我們能想像一個沒有貧窮和不公的世界嗎？這樣沒有貧窮的烏托邦理想，能不能在台灣受到重視並且實現呢？樂施會台灣計畫經理張心蕙強調，消除貧窮的根本，就是對於「人權」的重視。

貧窮的問題一直是世界關注的議題，該如何「滅貧」是Global Shapers Community年會的議題之一。

Global Shapers Community是由世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)發起且領導的組織，宗旨是結合全球各地青年領袖，為國際和地區創造正面影響力。今年年會在台北舉行。

「消滅貧窮的根本是人權。」張心蕙語重心長。

張心蕙是樂施會台灣計畫經理，她認為貧富差距在台灣日益嚴重，而貧窮是全球面臨的重大挑戰。所以樂施會主要的使命是，消除貧困和社會不公，致力於改變不公平的貿易規則、提倡改善與普及醫療和教育服務，以及推動應對氣候變化等。

張心蕙提到，樂施會台灣區項目小組，其實早在2015年成立，隨即開展在台灣的扶貧及世界公民教育工作。至今已舉辦貧窮、氣候變遷及發展教育手法為主題的工作坊，陸續與不同的夥伴團體，合作發展及推行扶貧項目。並且積極與世界各地的弱勢社群、夥伴團體、前線工作者、政府部門攜手合作，期望能共同創造一個「無窮世界」。

她接著說明，現在「滅貧」常處於權力不對等的狀況，而社會大眾對窮人的刻板印象，也造成許多貧窮問題誤解。除了希望弱勢群體一起加入政策討論外，更需要尊重當地居民的人權，並以更公平資源分配來縮短貧富差距。

張心蕙將焦點拉回台灣，她提到現行福利審查制度，還有許多的人是無法進入社會救助系統，其中包含許多中低和低收入戶，常受限於存款與房產等問題無法獲得資源，近年來政府與許多NGO積極將福利制度，涵蓋到更多需要的民眾上，但仍需要社會大眾共同努力與支持。而在族群方面原住民、新住民以及無家者也是國人必須重視的問題。

張心蕙談到，樂施會常與當地NGO合作專案，互相提供專業知識，以及人道救助的經驗交流。她強調要把「貧窮議題」真切地帶給所有人，讓社會大眾能在別人的情況中看到自己的責任。

更重要的是，不是一味地同情或憐憫，而是以批判性思考同理，找到問題的根源。張心蕙說，「世界公民教育是一個身心靈成長過程，讓人有能力看到各種社會現象，並察覺『理所當然』心態下造成的不平等。」

最後她表示，透過發揮獨立判斷，用謙遜好奇的心，將想法轉化成能有效回應世界的行動，如此才能成為一位世界公民，消滅貧富差距。

樂施會臺灣計畫經理張心蕙今天發表演講。記者鄭清元／攝影
樂施會臺灣計畫經理張心蕙今天發表演講。記者鄭清元／攝影
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