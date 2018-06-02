願景／你所不知道的移工 夢與自由

2018-06-02 21:51 願景青年特約記者 何予懷╱即時報導



移工在台人數已經達到70萬人，分別來自印尼、泰國、越南及菲律賓，通常負責家庭看護、廠工及漁夫等工作，移工儼然已跟我們的生活密不可分。

One-forty共同創辦人陳凱翔強調，每一個移工，都是一個跨國旅程的故事。例如來自爪哇島Lena來到台灣有三個夢想，第一、來台灣賺錢回印尼買房子，第二、想要賺錢養弟弟妹妹，第三、存錢回家開服飾店。移工都抱持著夢想，來台灣這片土地上打拚。

他讓參與的觀眾藉由圖片及人物背景的小圖卡，設身處地思考移工現在的困境，舉凡職業災害、過勞、保險、仲介費用剝削、人際圈的不足及親屬關係疏遠，都需要大眾重視並協助解決。

陳凱翔也說，現今台灣大眾、政策或媒體對於移工都不夠友善，存在許多偏見，他想藉由說故事讓社會大眾暸解移工。

「燦爛時光」創辦人、四方報總編輯張正指出，閱讀是人的基本權利與需求，一名移工說「閱讀使人感到自由」，正是他創辦燦爛時光的初衷。書由眾人捐贈，或是由到東南亞的旅人帶回一本當地的書送給書店。為了讓移工方便，他會帶著書到台北車站，讓移工簽名就能借閱，有個心靈自由的周末。