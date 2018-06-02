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最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

願景／你所不知道的移工 夢與自由

2018-06-02 21:51願景青年特約記者 何予懷╱即時報導

移工在台人數已經達到70萬人，分別來自印尼、泰國、越南及菲律賓，通常負責家庭看護、廠工及漁夫等工作，移工儼然已跟我們的生活密不可分。

One-forty共同創辦人陳凱翔強調，每一個移工，都是一個跨國旅程的故事。例如來自爪哇島Lena來到台灣有三個夢想，第一、來台灣賺錢回印尼買房子，第二、想要賺錢養弟弟妹妹，第三、存錢回家開服飾店。移工都抱持著夢想，來台灣這片土地上打拚。

他讓參與的觀眾藉由圖片及人物背景的小圖卡，設身處地思考移工現在的困境，舉凡職業災害、過勞、保險、仲介費用剝削、人際圈的不足及親屬關係疏遠，都需要大眾重視並協助解決。

陳凱翔也說，現今台灣大眾、政策或媒體對於移工都不夠友善，存在許多偏見，他想藉由說故事讓社會大眾暸解移工。

「燦爛時光」創辦人、四方報總編輯張正指出，閱讀是人的基本權利與需求，一名移工說「閱讀使人感到自由」，正是他創辦燦爛時光的初衷。書由眾人捐贈，或是由到東南亞的旅人帶回一本當地的書送給書店。為了讓移工方便，他會帶著書到台北車站，讓移工簽名就能借閱，有個心靈自由的周末。

在講座的Q&A當中，與會觀眾分享，他們家有移工在照顧家中年邁的阿嬤，他們會記得移工喜歡吃什麼，也尊重移工放假的節日，當成家人一般對待。張正也說，要從移工的角度思考他們在乎的以及所感受到的，才能真正打造一移工公平的環境。

燦爛時光創辦人張正以「移民工議題的創新實踐」為題發表演講。記者鄭清元／攝影
燦爛時光創辦人張正以「移民工議題的創新實踐」為題發表演講。記者鄭清元／攝影
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移工印尼台北車站
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