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與江宜樺合辦研討會 黃煌雄：一年半前就籌備

2018-06-02 15:48中央社 台北2日電

促轉會主任委員黃煌雄今天出席與長風基金會（前行政院長江宜樺創立）共同舉辦的研討會，他說，承接促轉會一職，職務敏感性引發外界疑慮，但研討會是在18個月前就開始籌備。

長風文教基金會與黃煌雄創辦的台灣研究基金會今天、明天在國家圖書館舉辦「從西方中心到後西方世界：探索21世紀新興全球秩序」學術研討會。

江宜樺昨天被問到為何與黃煌雄的基金會合辦研討會時表示，他與黃煌雄是多年舊識，過去也曾合作，「我們不會在意政治色彩，在意的是重要議題能找到最棒的學者專家共同討論。」

黃煌雄上午出席研討會致詞後透過書面聲明表示，西元2014年他卸任監察委員，退休後以台研會創辦人身分主辦多場研討會，其中兩項籌備許久的工作，在承接促進轉型正義委員會主委後，因職務超然性與敏感性而引發疑慮。

黃煌雄在聲明稿指出，第一項工作是台研會參與8月下旬前民主進步黨主席黃信介的90歲冥誕紀念會，這是8個月前開始籌備的工作，基於黨外精神與黃信介對台灣民主運動的深遠貢獻，他提出紀念會構想，建立由各界共同參與的籌備工作委員會。台研會負責編製黃信介生平紀錄片，紀錄片8000多字底稿由他撰寫，今年初完稿。

黃煌雄在聲明中指出，與長風基金會共同主辦的大型國際研討會是18個月前開始籌備，也是台研會創立30年紀念禮，由他提出構想並主導研討會籌備，過程中有中央研究院士朱雲漢協助，並有長風基金會等單位共同主辦。

黃煌雄說，研討會探討21世紀亞洲崛起後，西方自由主義與代議民主制度面臨的挑戰，及台灣在全球政經情勢劇變中的處境與機會。希望藉掌握全球政治秩序，了解台灣可能面臨的挑戰，找到台灣定位與生存策略。

江宜樺說，過去200年西方主導的自由主義與基本價值進入21世紀後發生變動，西方國家發生治理上的問題，另一方面亞洲崛起，包括中國、印度和東協國家等，須深入思考過去主導的西方自由主義和民主政治是根本上或調適上出問題；未來新世界秩序，自由主義價值觀是完全不適用或部分精華仍值得接受。

江宜樺表示，研討會邀國民共同思考這些問題，並思索台灣在變動過程中可扮演什麼角色。

黃煌雄江宜樺紀錄片
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