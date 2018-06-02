立委提案修民航法納誤點規範 空姐：技術上難認定

2018-06-02 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國內航空誤點頻傳，但長期以來搭機民眾遇班機延誤，除在機場傻等，相關權益全由航空公司自發作為，讓乘客與航空公司間屢有衝突。立委提案修法保障旅客，有其他立委提醒應兼顧安全，並且避免業者因此技術減班 。

國民黨立委費鴻泰表示，航空業管理，飛安與乘客權益保障應並重，管理措施應注意是否影響飛安。

國民黨立委陳雪生說，來往馬祖與基隆的台馬輪都有誤點餐費補償，適度修法保障旅客因航班誤點造成的權益損失是合理的。但飛機班次過多時，調度更緊湊，可能一班卡一班，修法是否造成航空業在輸運高峰時技術減班，也是問題。

有空服員則認為，技術上執行有困難。一名華航空服員表示，各航空公司對班機誤點，都會視延誤情況決定善後作法，但確實處理方式各有不同，當然有不足之處。但相較於台鐵、高鐵等軌道運具，航空業面臨的交通狀況變數太多，很難以一套標準完全規範，所謂人為疏失看似合理，卻很難一概而論，若班機延誤是因上一航次乘客下機速度過慢，能算航空公司疏失嗎？