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行車糾紛當街被槍殺 海陸上兵急救不治

盼比照台鐵高鐵 立委提修民航法納航空誤點賠償規定

2018-06-02 11:59聯合報 記者周志豪╱即時報導

國內班機誤點頻傳，甚至偶有無預警取消班次情形，影響旅客權益。民進黨立委楊曜提案修民航法，主張比照台鐵高鐵等營運規定，航空公司對非因不可抗力因素造成班機延遲或停班，要訂定賠償基準。

楊曜表示，國內航線班機延誤情形嚴重，往往造成搭機民眾權益損害與不便。但現行法規並未嚴格規定各航空公司必須訂定賠償基準，民眾因班機延誤行程常無法獲得任何賠償或保障。

台鐵、高鐵都有誤點賠償機制。鐵路法第46條明定，鐵路機構應依遲延情形，訂定賠償基準，並報交通部備查後公告施行，確保乘客非因不可抗力造成的班車延誤能獲得應有賠償。

另外，台鐵「旅客運送契約」、「旅客列車晚點賠償規約」等規定，因列車運行中斷可退還餘程全額票款，對號列車非因天然災害等不可抗力因素延遲45分鐘以上者，依規定賠償。

高鐵「旅客運送契約」規定，列車運行中斷時，可退還未乘區間票款，甚至可免費送回原啟程點。列車非因天災、事故等不可抗力原因遲延30分鐘以上、未滿60分鐘時，退還票價一半；超過60分鐘全額退票。台鐵、高鐵還明定，對號列車因空調故障，乘客可退還空調故障區間兩成票價。

楊曜認為，現行法令對航空公司無正當事由延遲或取消航班，造成旅客權益損害與不便，欠缺有力維護措施，因此提案修法。

國內班機誤點頻傳，甚至偶有無預警取消班次情形，影響旅客權益。民進黨立委楊曜提案修...
國內班機誤點頻傳，甚至偶有無預警取消班次情形，影響旅客權益。民進黨立委楊曜提案修民航法，主張比照台鐵、高鐵等營運規定，航空公司對非因不可抗力因素造成班機延遲或停班，要訂定賠償基準。圖／聯合報系資料照
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列車高鐵台鐵
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