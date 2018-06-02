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年改7月上路 監督年改聯盟擬10月大型抗爭

2018-06-02 10:32中央社 台北2日電

公教年改將在7月上路，監督年金改革聯盟也拍板將在上路前舉行大型記者會表達抗議外，也將在10月舉辦大型抗爭，結合軍公教警消勞人員。

公教年改預計將在7月正式上路，不滿年改版本的監督年金改革聯盟也預計將在6月29日舉行大型記者會表達抗議。

根據監督年金改革聯盟第20次執行委員會議記錄，公教年改讓退休公、教、警、消人員退撫權益遭受嚴重實質權益受損，將會持續透過復審、訴願、行政爭訟、釋憲聲請等程序，展延軍公教警消表達不滿抗爭力道。

監督年金改革聯盟也決議，10月會擇期舉辦大型抗爭，結合軍公教警消勞人員，抗議政府違反信賴保護原則的不當年改。

全國公務人員協會理事長李來希今天受訪表示，這次為了籌辦大規模的遊行示威活動，要比照105年的方式規劃才選擇在10月舉辦大型抗爭。

李來希說，由於屆時退撫制度已經修改，軍公教所得嚴重被壓縮，抗爭活動肯定不會像過去一樣溫和，所以規劃要特別慎重嚴謹，尤其時間接近選舉，所以需要更多時間籌備。

李來希表示，軍公教退撫制度被改的這麼不堪，說穿了就是政治勢力不如人，所以未來的抗爭勢必要跟政治勢力與團體結合，將不再畏首畏尾，就是要明著結合，展現他們的實力。

李來希也透露，7月1日以前會全國串聯，草根釋憲活動也會擇期召開記者會說明，屆時可能會有千人送件司法院的遊行。

對於軍改預計會在臨時會中闖關，監督年金改革聯盟會中也指出，會全力配合軍系團體發動的各場次抗爭行動。

軍公教年金改革李來希
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