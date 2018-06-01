親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
司法院修法爭議
反漲學生衝教部
呂秀蓮放話退黨
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
教育部拔管僵局
政治
軍事
綜合

金援海地45億 謝和弦：國父都要從睡夢中醒來了

祖先是否來自台灣 日學者將划竹筏跨黑潮驗證

2018-06-01 20:57中央社 台東縣1日電

尋找祖先來自台灣的證據，日本學者將試划阿美族竹筏，從台灣的東海岸出發，跨越黑潮航向日本的與那國島，驗證祖先從海上旅途遷徙到日本的可能性。

日本考古學者研究，推測日本人的祖先有可能從3條路線移民日本，分別是由西伯利亞東部進入最北端的北海道；由朝鮮半島進入九州與本州；由台灣進入最南端的琉球群島。

為證明第3條路線來自台灣的可能，國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作推動「3萬年前的航海－跨越黑潮」實驗計畫。

日本方面由日本國立科學博物館「人類史研究群長」海部陽介在一年前以草船從與那國島出發，航向距離75公里遠的西表島試驗，不過草船試驗失敗。接著海部陽介到了台東，直接研究以竹筏航向日本的可能性。

經過一年的數據研究、調整和修正，並參照划手建議，海部陽介和台東阿美族打造竹筏「IRA2號」已經完成，今天拉到東海岸長濱鄉烏石鼻海邊，這幾天將密集訓練，預計6月9日試航，從烏石鼻往日本與那國島航行，直到無法前進時再返回。

如果試航順利，2019年的終極目標為跨國航行，由台灣長濱海邊直接航向日本的與那國島。

史前館副館長林志興表示，這次試航的划手分別來自日本、台灣、紐西蘭，領隊是這次計畫的總指揮內田正洋，他是皮划艇和獨木舟專家。

海部陽介透過史前館發布的新聞稿表示，日本考古學界研究發現，史前舊石器時代人類進入日本列島的路徑有3，推測路徑分別為：約3萬8000年前的「對馬海路」，從朝鮮半島經由對馬海峽，自九州登陸；約2萬5000年前的「北海道海路」，從歐亞大陸北部途經庫頁島跨津輕海峽；約3萬年前跨黑潮的「台灣沖繩海路」。

海部陽介表示，近年沖繩列島陸續出土2萬多年前人類骨骸，因此根據動物分布、海流、舊石器時代人類遺跡、人骨的DNA及人類社會行為等因素推測，3萬年前已居住在沖繩列島上的史前人類，有極大的可能是由台灣經海上航海遷徙過去的。

沖繩博物館阿美族
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

立院影印紙送貨到府取消 助理搬到手軟

2018-06-01 15:10

「院營線上文具店」 立委獨享折扣多

2018-06-01 15:08

穩蕉價 徐國勇：啟動去化格外品

2018-06-01 13:29

外籍漁工遭雇主欠薪毆打？ 綠委：應依法開罰

2018-06-01 12:23

勞動部突襲勞檢 展魄力還是公關大戲？

2018-06-01 10:52

窮人高速公路 台61線「西濱快」明年底全線通車

2018-05-31 22:38

陸蟹生機努力10年 政院核定京棧飯店易地

2018-05-31 20:38

提兩岸飛安爭議 交部：會找時機

2018-05-31 18:49

【重磅快評】供電越吃緊 官員心臟越大顆？

2018-05-31 09:59

兩千餘作品為愛點讚！We愛•第二屆兩岸青年短片大賽入圍名單30日公佈

2018-05-31 14:34

吃蛋挑蛋有撇步

2018-05-30 11:00
看更多

熱門文章

竹縣20年選舉恩仇錄 馬英九擺宴調解 結果飯照吃仇照報

2018-06-01 08:00

獨／蔡明興當遴委 這3位台大校長候選人參與推選

2018-06-01 05:59

評時事被圍剿 館長怒譙：年底選舉你就知道，X！

2018-06-01 10:46

民進黨提北市長人選前 蔡英文曾說：一定要這樣子嗎？

2018-06-01 13:37

窮人高速公路 台61線「西濱快」明年底全線通車

2018-05-31 22:38

【即時短評】洪耀福 你太瞧得起國民黨了

2018-06-01 10:23

司法院排眾議 通過立委可遴選法官

2018-05-31 23:51

孫大千：洪耀福續催眠 更多人和民進黨Bye

2018-06-01 08:05

政府嚴審陸團？旅遊業者：政府要把我們逼死

2018-06-01 10:59

呂秀蓮說掰掰被酸慢走不送 施正鋒：顯示這個黨無情

2018-05-31 22:15

獨／蔡政府用嚴查反制斷交 旅行社爆申請被壓件不處理

2018-06-01 11:27

洪耀福說姚文智會衝第一 孫大千：若沒有要不要辭職？

2018-06-01 09:11

北農業務推廣費爭議 吳音寧：完全合情合理

2018-06-01 18:21

金援海地45億 謝和弦：國父都要從睡夢中醒來了

2018-06-01 20:21

【重磅快評】只會打自己人 蔡政府是在挑戰人民底線？

2018-06-01 16:53

教部拔管 民調：近五成偏綠民眾 認為重創政府形象

2018-06-01 10:37

吳音寧花公款為民進黨綁樁？北農：符合規範

2018-06-01 11:39

全球軍力排行 台灣今年排名落居24、大陸排第3

2018-06-01 11:44

不滿年金改革結果 國策顧問朱武獻請辭

2018-06-01 11:59

呂秀蓮脫黨選？ 段宜康：她是黨的邊緣人得到支持有限

2018-06-01 10:00

【即時短評】硬要台大重啟遴選 新教長將面臨三大困境

2018-06-01 12:47

獨／拔管沒證據！跨部會小組有人提醒要有具體事證

2018-06-01 11:47

政壇新秀養成術 花媽絕招...讓沒想過選議員的他，凍蒜

2018-06-01 09:00

國民黨最強探長、菜販 南北連線

2018-05-31 23:00

賴清德：2031年解決台灣缺水問題

2018-06-01 14:22

藍委爆料：潘文忠請辭前 曾放棄「拔管」

2018-06-01 00:27

李家同：這是我畢生看過最奇怪的國際新聞

2018-06-01 19:48

呂要退黨？ 扁：只要蔡總統找些事給呂發揮應有轉圜

2018-06-01 09:25

北市脫離千億債務俱樂部 丁守中：柯P不做公共建設

2018-06-01 14:20

漢翔新式高教機組裝開架 總統蔡英文宣示國防自主

2018-06-01 16:18

呂秀蓮Bye了民進黨 陳水扁曾力勸不如選總統

2018-06-01 08:45

司法院排眾議 通過立委可遴選法官

2018-06-01 02:44

國策顧問朱武獻不滿年改請辭 總統府：願持續溝通

2018-06-01 14:23

參選北市？ 呂秀蓮：不排除任何可能

2018-05-31 23:53

丁守中：呂秀蓮若參選 會拿到中間選票

2018-06-01 00:03

民進黨盼同婚獲認同 伴侶盟：洪耀福的話讓人吐血

2018-06-01 16:32

侯友宜韓國瑜高雄聯手 最強探長菜販相互拉抬

2018-06-01 11:59

觀察站／立委遴選法官 人民更信賴司法？

2018-06-01 00:16

卸任後接101董座？ 張花冠：我怕高

2018-06-01 10:38

影／林為洲不滿「被做掉」堅持民調 不排除脫黨參選

2018-06-01 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top