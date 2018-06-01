祖先是否來自台灣 日學者將划竹筏跨黑潮驗證

2018-06-01 20:57 中央社 台東縣1日電



尋找祖先來自台灣的證據，日本學者將試划阿美族竹筏，從台灣的東海岸出發，跨越黑潮航向日本的與那國島，驗證祖先從海上旅途遷徙到日本的可能性。

日本考古學者研究，推測日本人的祖先有可能從3條路線移民日本，分別是由西伯利亞東部進入最北端的北海道；由朝鮮半島進入九州與本州；由台灣進入最南端的琉球群島。

為證明第3條路線來自台灣的可能，國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作推動「3萬年前的航海－跨越黑潮」實驗計畫。

日本方面由日本國立科學博物館「人類史研究群長」海部陽介在一年前以草船從與那國島出發，航向距離75公里遠的西表島試驗，不過草船試驗失敗。接著海部陽介到了台東，直接研究以竹筏航向日本的可能性。

經過一年的數據研究、調整和修正，並參照划手建議，海部陽介和台東阿美族打造竹筏「IRA2號」已經完成，今天拉到東海岸長濱鄉烏石鼻海邊，這幾天將密集訓練，預計6月9日試航，從烏石鼻往日本與那國島航行，直到無法前進時再返回。

如果試航順利，2019年的終極目標為跨國航行，由台灣長濱海邊直接航向日本的與那國島。

史前館副館長林志興表示，這次試航的划手分別來自日本、台灣、紐西蘭，領隊是這次計畫的總指揮內田正洋，他是皮划艇和獨木舟專家。

海部陽介透過史前館發布的新聞稿表示，日本考古學界研究發現，史前舊石器時代人類進入日本列島的路徑有3，推測路徑分別為：約3萬8000年前的「對馬海路」，從朝鮮半島經由對馬海峽，自九州登陸；約2萬5000年前的「北海道海路」，從歐亞大陸北部途經庫頁島跨津輕海峽；約3萬年前跨黑潮的「台灣沖繩海路」。

海部陽介表示，近年沖繩列島陸續出土2萬多年前人類骨骸，因此根據動物分布、海流、舊石器時代人類遺跡、人骨的DNA及人類社會行為等因素推測，3萬年前已居住在沖繩列島上的史前人類，有極大的可能是由台灣經海上航海遷徙過去的。