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勞動部突襲勞檢 展魄力還是公關大戲？

2018-06-01 10:52聯合新聞網 鳴人堂

今年4月，勞動部長許銘春率領媒體對手搖杯業者進行突襲勞檢。 圖／聯合報系資料照
今年4月，勞動部長許銘春率領媒體對手搖杯業者進行突襲勞檢。 圖／聯合報系資料照
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