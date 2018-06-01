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獨／蔡明興當遴委 這3位台大校長候選人參與推選

2018-06-01 05:59聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

教育部「拔管」最終理由，認定管中閔未揭露他擔任台灣大獨董資訊，管與遴委之一、台灣大副董事長蔡明興沒有利益迴避。其實，從蔡明興獲推選為遴委的過程，有3位校長候選人知情並且參與推選。

台大校長遴委會共21席遴委，扣除3席教育部指派，另18席是透過校內多元管道的民主程序產生，7席由學院推薦教研代表、4席由學院推薦校友或社會公正人士代表、3席由行政會議推薦代表、2席由校友總會推薦代表、1席由行政人員代表、1席學生代表。

●蔡明興是台大行政會議推薦的遴委候選人

蔡明興是由行政會議推薦、再經校務會議代表投票產生的遴選委員。106年5月23日召開的台大行政會議，推選蔡明興等6位校友代表或社會公正人士為遴委候選人，送到校務會議投票，得票數多的前3人當遴委。

台大行政會議成員，包括校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、國際事務長、財務長、11個學院院長、進修推廣學院院長、圖書館館長、秘書室主任秘書、人事室主任、主計室主任、計算機及資訊網路中心主任組成。

上述成員中，副校長張慶瑞、文學院長陳弱水、電資學院院長陳銘憲，後來參加台大校長遴選，這三位台大校長候選人，也參與推選蔡明興為校長遴選委員。

蔡明興去年獲選台大第12屆傑出校友，那時楊泮池已卸任校長，由代理校長張慶瑞核定蔡明興為傑出校友，張慶瑞後來因為要參加校長遴選，而辭去代理校長職，改由郭大維擔任代理校長。

●陳弱水和蔡明興曾一起開會吃便當

值得注意的是，陳弱水同時當選學院推薦的校長遴選委員，並且參與7月10日第一次遴選會議，跟包括蔡明興在內的其他遴委，一起開會、吃便當。

根據106年6月24日召開的台大校務會議紀錄(http://host.cc.ntu.edu.tw/sec/administration/%E6%A0%A1%E5%8B%99%E6%9C%83%E8%AD%B0/105-2-3.htm)，行政會議推薦代表前3高票依序為：梁次震91票、彭汪嘉康83票、蘇慧貞49票。

蔡明興得47票居第4，原本應在榜單外，但因蘇慧貞同時獲校友總會推薦，得票70票當選，因此蔡明興才遞補當上遴委。

有特定媒體曾報導，管中閔最後勝出的票數是12比9，管掌握到3票企業界代表票數，成為勝出關鍵，所謂企業票是指企業票富邦金控董事長蔡明興、廣達電腦共同創辦人梁次震、元大期貨總經理周筱玲。且不論個別遴委投票給誰，因採不記名投票，只有當事人知道，梁次震捐了一棟物理館給台大，在物理系任教的張慶瑞，跟梁的關係遠比管中閔深。

台大校長遴選委員有候補人選，例如，陳弱水宣布參選校長，必須辭去遴委一職，就由文學院副院長徐富昌遞補為遴委。

● 遴委與候選人，有2對院長副院長

因此，這次有兩對院長／副院長，分別是遴委與候選人。校長候選人陳弱水是文學院院長，遴委徐富昌是文學院副院長；中研院院長廖俊智是遴委，副院長周美吟是校長候選人。

但依據台大校長遴選辦法，遴委和候選人之間的利益迴避，不包括院長與副院長關係，也不包括獨董與董事關係。

蔡明興(左站立者)在台大校慶上獲頒傑出校友。聯合報資料照、記者侯永全／攝影
蔡明興(左站立者)在台大校慶上獲頒傑出校友。聯合報資料照、記者侯永全／攝影
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蔡明興得票數居第4，因蘇慧貞在校友總會推薦代表已當選，蔡明興才遞補遴委。記者王彩...
蔡明興得票數居第4，因蘇慧貞在校友總會推薦代表已當選，蔡明興才遞補遴委。記者王彩鸝／翻攝
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台大電資學院院長陳銘憲。記者林俊良／攝影
台大電資學院院長陳銘憲。記者林俊良／攝影
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蘇慧貞在校友總會推薦代表得70票，當選遴委。記者王彩鸝／翻攝
蘇慧貞在校友總會推薦代表得70票，當選遴委。記者王彩鸝／翻攝
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106年5月23日召開的台大行政會議，推選包括蔡明興等六人為校長遴委候選人。該次...
106年5月23日召開的台大行政會議，推選包括蔡明興等六人為校長遴委候選人。該次會議出席者包括張慶瑞、陳弱水、陳銘憲，此三人後來參加校長遴選。記者王彩鸝／翻攝
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台大行政副校長張慶瑞。記者侯永全／攝影
台大行政副校長張慶瑞。記者侯永全／攝影
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台大歷史系教授、文學院前院長陳弱水。記者曾學仁／攝影
台大歷史系教授、文學院前院長陳弱水。記者曾學仁／攝影
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