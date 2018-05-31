台灣不缺電？侯漢廷：粉飾太平只是洗腦政府
蔡英文總統、行政院長賴清德及經濟部長沈榮津都說，台灣不缺電，甚至說很有電，「並沒有缺電，只是系統備轉容量較低」。新黨新思維中心主任侯漢廷對此在臉書表示，翻譯成白話是，很有錢，「並不窮，只是存款餘額比較低。」缺電正如貧窮與否，有客觀標準。不在政客一張嘴。
侯漢廷指出，新加坡備用容量率為30%，英國20%，美國、南韓與我國皆為15%。世界各國實際備轉容量會高於法定標準。依照台電標準，備轉容量率大於10%叫「供電充裕」，6%到10%叫「供電吃緊」，小於6%是「供電警戒」亮橘燈，備轉容量在90萬千瓦以下亮紅燈，有限電警戒。5月以來，台灣的備轉容量率多次在2、3%徘迴，全台各地有多起無預警停電的個案，從雙北桃園到苗栗；從醫院到機場，無一倖免。
他說，請問，如果不缺電，為何要重啟核電？為何要漲電價？為何對用電大戶啟用懲罰性電價措施？如果不缺電，為何台電要常態性地降壓降頻，讓機組損耗增加、讓企業生產設備受損機率提高？為何台電被逼得將火力發電機組超載運轉？為何台電竟將維持核電廠安全所用的氣渦輪發電機拿來發電、調度？
侯漢廷說，面對科學標準，有電缺電一翻兩瞪眼。台灣官員不能睜眼說瞎話，對科學標準視而不見，諱疾忌醫的聲稱供電足夠。面對現實、承認錯誤，才能正本清源；文過飾非、粉飾太平，只是洗腦政府。
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