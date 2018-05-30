獨／台大學生明提訴願：抱最好希望作最壞打算

2018-05-30 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長懸缺已久，台大國發所博士生王宗偉等十多名台大學生明天將發動台大方的首波法律救濟行動、提起訴願，請求事項包括：「撤銷原駁回處分」和「教育部應作成聘任管中閔教授為台大校長之行政處分」。

台大校長遴選風波愈演愈烈，台大國發所博士生王宗偉等十多名台大學生，明天將發動台大方的首波行動，提起訴願。聯合報系資料照 分享 facebook

教育部4月下旬以管中閔違法兼職為由，駁回台大校長遴選結果，台大校務會議本月中決議，要求教部依法「盡速發聘」，必要時學校應依法尋求救濟。

台大回函表示，教育部對於國立大學校長遴選僅能為「合法性審查」（適法性監督），而不能對「人選是否適當」予以審查，且台大遴委會及遴選過程，恪守正當行政程序，請教部依法聘任管中閔為台大校長。但近日教育部又回函表示，堅持台大迅即重啟遴選。雙方立場各持己見，台大校長遴選陷難解僵局。

十多名台大學生，明天將向行政院訴願委員會提起訴願。發起訴願的王宗偉表示，目前為止，台大校方要採取什麼動作、什麼時候提訴願都還不太確定，身為台大學生，決定先出馬。

王宗偉表示，5月4日教育部發出不予核備的公文，教育部拒絕聘任之原處分為「行政處分」，因此受處分人與利害關係人得依法尋求行政救濟，而本件訴願的第一項請求即為「撤銷原處分」。

王宗偉指出，若行政院認為教育部的原處分不是行政處分，他們則請求命教育部根據遴選委員會1月5日決議，盡速聘任管中閔為台大校長。

「教育部現在連是不是行政處分都說不清楚，根本違反正當的法律原則。」王宗偉說，如果是公正廉明的訴願委員會，應該會支持他們的見解，接受他們的訴願請求。但是，他認為行政院的政黨傾向明確，成敗變數較大，只能「抱著最好的希望作最壞的打算。」如果輸了，將在法定期間提起行政訴訟。

「台大的生存發展非常不利」，王宗偉表示，台大的「內規」是代理校長原則不能超過一年，過去一年台大換了三個校長，未來可能每一年就要換一個代理校長。他說，沒有正式校長，導致很多大政策方針無法進行，難向國內外機關、學校爭取經費和合作，也嚴重限制台大的產學合作機會，傷害學生的受教權。

對於教育部長吳茂昆的請辭，王宗偉說，吳部長是一名傑出的科學家，但在這個時間點上，「很不幸地，成為一位失敗的教育部長」，他希望下一位教育部長，能夠勇敢做出決定，盡快核備管中閔為台大校長，「別再折損下一位教育部長。」