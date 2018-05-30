國父紀念館設計者 曾因婚外情登上社會版

2018-05-30 01:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國父紀念館設計者王大閎，28日晚間於睡夢中辭世，享壽101歲。才子往往多情，王大閎也不例外。在他以國父紀念館成名之前，曾因婚外情登上報紙社會版，轟動一時。

1964年9月27日，報紙以斗大標題登出「王寵惠兒媳 訴與夫離婚」，文中指王大閎之妻王美惠以「與人通姦」為由，與王大閎進行離婚訴訟。王寵惠是王大閎的父親，是中華民國首任外交總長，在當時保守的社會氛圍，此一名門望族的醜聞震驚一時。

王大閎出身世家，高中便到歐洲留學，再轉往美國念建築，會說五國語言。他離開美國之時，好友送他知名建築師Stanford White傳記「欲望建築師」，告誡他：「回去之後，你可不要成為台灣的Stanford White」。Stanford White因為和一名女演員的婚外情，遭其夫槍殺，案子鬧上法庭時，是轟動美國的世紀大審判。

1955年，37歲的王大閎認識了18歲的王美惠，一年後舉行婚禮。夫妻育有兩子，婚姻卻只維持了十年。據說，王大閎婚後持續與初戀英國女友魚雁往返，與昔日上海戀人頻繁連繫，還跟許多名媛淑女乘車出遊。

壓倒婚姻的最後一根稻草，是王大閎與家中未成年的女僕發生感情，讓妻子死心離婚。隔年，王大閎與小他30歲的情人步入禮堂。

1966年，王大閎開始譯寫王爾德的「格雷的畫像」，背景改成1960年代的台北，書名為「杜連魁」。他在書中寫道：「忠實有如一個畫家只畫一幅傑作，那是他缺乏想像力和自認無能。」尤如他對愛情的註解。

然而，王大閎在兒子王守正心中，是一個堅持理想的建築師。1949年王大閎隨父舉家遷居台灣，1953年開設「大洪建築事務所」，第一件設計作品便是建國南路自宅。「我們家的餐椅和床總是沒有靠背。」後來也選擇成為建築師的王守正回憶，從小他住的房子連同家具，都是父親親手設計。

在王守正的印象中，留學歐美、作風洋派的父親，從來沒有穿過長袍馬褂，總是一身筆挺西裝。然而，王家家中的家具雖是西式，卻維持「沒有靠背」的中國家具傳統。正如從來不穿長袍馬掛的王大閎，骨子裡卻是濃厚的中國古典精神。