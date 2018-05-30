親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆請辭獲准
斷交潮後續效應
高溫預警大作戰
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
老人都市移動權
政治
軍事
綜合

國父紀念館設計者 曾因婚外情登上社會版

2018-05-30 01:31聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

國父紀念館設計者王大閎，28日晚間於睡夢中辭世，享壽101歲。才子往往多情，王大閎也不例外。在他以國父紀念館成名之前，曾因婚外情登上報紙社會版，轟動一時。

1964年9月27日，報紙以斗大標題登出「王寵惠兒媳　訴與夫離婚」，文中指王大閎之妻王美惠以「與人通姦」為由，與王大閎進行離婚訴訟。王寵惠是王大閎的父親，是中華民國首任外交總長，在當時保守的社會氛圍，此一名門望族的醜聞震驚一時。

王大閎出身世家，高中便到歐洲留學，再轉往美國念建築，會說五國語言。他離開美國之時，好友送他知名建築師Stanford White傳記「欲望建築師」，告誡他：「回去之後，你可不要成為台灣的Stanford White」。Stanford White因為和一名女演員的婚外情，遭其夫槍殺，案子鬧上法庭時，是轟動美國的世紀大審判。

1955年，37歲的王大閎認識了18歲的王美惠，一年後舉行婚禮。夫妻育有兩子，婚姻卻只維持了十年。據說，王大閎婚後持續與初戀英國女友魚雁往返，與昔日上海戀人頻繁連繫，還跟許多名媛淑女乘車出遊。

壓倒婚姻的最後一根稻草，是王大閎與家中未成年的女僕發生感情，讓妻子死心離婚。隔年，王大閎與小他30歲的情人步入禮堂。

1966年，王大閎開始譯寫王爾德的「格雷的畫像」，背景改成1960年代的台北，書名為「杜連魁」。他在書中寫道：「忠實有如一個畫家只畫一幅傑作，那是他缺乏想像力和自認無能。」尤如他對愛情的註解。

然而，王大閎在兒子王守正心中，是一個堅持理想的建築師。1949年王大閎隨父舉家遷居台灣，1953年開設「大洪建築事務所」，第一件設計作品便是建國南路自宅。「我們家的餐椅和床總是沒有靠背。」後來也選擇成為建築師的王守正回憶，從小他住的房子連同家具，都是父親親手設計。

在王守正的印象中，留學歐美、作風洋派的父親，從來沒有穿過長袍馬褂，總是一身筆挺西裝。然而，王家家中的家具雖是西式，卻維持「沒有靠背」的中國家具傳統。正如從來不穿長袍馬掛的王大閎，骨子裡卻是濃厚的中國古典精神。

為什麼不設「靠背」。因為王大閎認為，「一切事物都有著自己的位置與秩序，不需多餘的東西」：床是用來睡覺、而餐桌是為吃飯而設，「靠背」便是多餘之物。缺乏靠背的家具也鍛鍊出王家人永遠抬頭挺胸的體態。

1937年，19歲的王大閎與他的第一部車在巴黎街頭合影。本報資料照片
1937年，19歲的王大閎與他的第一部車在巴黎街頭合影。本報資料照片
分享

離婚婚姻
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

國父紀念館設計者 「永恆的建築詩人」王大閎101歲辭世

2018-05-30 00:02

王大閎辭世 鄭麗君：思想創作與台灣同在

2018-05-29 20:55

曾被蔣總統嫌像唐宋官帽 王大閎讓國父紀念館「飛起來」

2018-05-29 20:16

設計登月碑 王大閎：建築師要設計擊動心靈的作品

2018-05-29 19:57

國父紀念館設計者王大閎辭世 享嵩壽100歲

2018-05-29 18:56

中研院北極架望遠鏡 一年內有望見到黑洞

2018-05-29 16:41

香蕉、鳳梨大出！ 消費者歡呼 農民哭哭

2018-05-29 14:25

上購物台賣水果 林聰賢：會做保價收購

2018-05-29 14:18

熱到早熟… 鳳梨產期全撞在一起 價格大跌

2018-05-29 14:17

影／中研院與哈佛合作 有機會證實黑泂

2018-05-29 14:07

黑潮島航台灣14天 記錄海洋微塑膠現況

2018-05-29 14:01

違法露營該誰管？各部會大踢皮球

2018-05-29 00:10

振興南部觀光補助 新增嘉義

2018-05-28 23:44

台灣囝仔東山彰良 連奪日本三大文學獎

2018-05-23 16:04
看更多

熱門文章

吳茂昆請辭獲准 任期僅40天創最短命教部長紀錄

2018-05-29 11:01

【重磅快評】蔡政府為何重用「吳三貴」？

2018-05-29 09:29

段宜康繼續罵 反觀館長「正在捐國軍健身器材」

2018-05-29 13:09

吳茂昆辭職 龍應台：求蔡總統不要敗壞教育

2018-05-29 12:08

吳茂昆請辭聲明全文：人格遭汚蔑與羞辱 以最高道德標準請辭

2018-05-29 13:27

獨／吳茂昆辭職信還在說謊！證據在這裡

2018-05-29 19:14

立院通過警察加薪 基層警察狂轟蔡政府：詐騙集團

2018-05-29 18:31

拔管砍倒2教育部長 蔡詩萍：蔡英文妳真的要跛腳了

2018-05-29 20:37

民進黨推出姚文智 蔡正元神分析：目的不是為了勝選

2018-05-29 09:49

2013年甘比亞與馬政府斷交 綠營當時這樣評論

2018-05-29 12:51

不只吳茂昆 這些部長任期也不長

2018-05-29 15:23

【重磅快評】為吳茂昆猛擦粉 徐國勇果然全國最「勇」

2018-05-29 12:30

吳茂昆請辭下台 台大教授：他被利用

2018-05-29 12:32

擁抱年輕才有票？柯文哲正妹多 丁守中拒網紅

2018-05-29 10:00

吳茂昆只撐了41天 學者分析背後原因其實是這樣

2018-05-29 21:05

媒體民調：陳其邁略勝韓國瑜6.4個百分點

2018-05-29 10:27

吳茂昆辭職 李茂生：跳火坑才嫌燙、難看

2018-05-29 12:15

【即時短評】閃辭的吳茂昆 做到歷任部長做不到的事

2018-05-29 18:31

【重磅快評】 吳茂昆 被打爆的一人投手

2018-05-29 20:07

【即時短評】部長都耗損二位 蔡政府該幹點正事了

2018-05-29 16:22

北市選戰數字密碼 誰能推倒馬英九障礙？

2018-05-29 08:00

孫大千：民進黨不爽被罵就不要做執政黨

2018-05-29 07:54

黃子哲：吳茂昆做完教育部「最速男」後 還有這4個位子

2018-05-29 21:23

吳茂昆辭職 葉毓蘭：這種貨也能撐這麼久？

2018-05-29 12:02

違法赴中 吳茂昆辭職聲明認了

2018-05-29 16:17

轟賴清德把任命當兒戲 藍委：吳茂昆成為拔管的免洗筷

2018-05-29 15:28

吳茂昆請辭有徵兆？上周遭藍委猛攻 政院已未背書

2018-05-29 16:54

吳茂昆請辭獲准 吳思瑤：首長更迭不利於政策推進

2018-05-29 11:29

今降雨範圍擴大 高溫上看35度

2018-05-29 04:54

再成教長熱門人選 鄭英耀：沒有意願

2018-05-29 19:52

影／段宜康vs.館長口水戰 直播髒話大PK

2018-05-29 12:41

影╱陳學聖：民進黨讓吳茂昆下台換管中閔下台

2018-05-29 15:59

吳茂昆辭職 羅智強：歷史的報應 來得真快！

2018-05-29 12:20

洪慈庸：吳茂昆對於教育部政策、業務都不熟悉

2018-05-29 12:44

賴清德回應吳茂昆下台原因 坦承是因為違法赴陸爭議

2018-05-29 18:08

吳茂昆下台 李艷秋：再弄權也不能犧牲教育毀了孩子

2018-05-29 21:08

段宜康再嗆館長「羞辱別人母親憑什麼要我尊重你」

2018-05-29 12:44

吳茂昆「被請辭」？行政院：部長是自行請辭

2018-05-29 15:41

吳茂昆下台 基隆市教師職業工會：這是好結果

2018-05-29 11:31

吳茂昆自認遭抹黑拖累團隊 主動向賴揆請辭

2018-05-29 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top