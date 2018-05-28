台灣勇消真英雄！ 自費赴法參加救援比賽奪優勝

2018-05-28 17:08 聯合新聞網 綜合報導



來自不同縣市的7名消防員，自行組隊前往法國參加「車禍救援競賽」，最後獲得優等獎的殊榮。圖截自臉書《爆料公社》 分享 facebook

台灣7名來自不同縣市的消防隊員，自費組隊參加23日到26日期間於法國舉辦的「車禍救援與創傷脫困競賽（EXTRACTION CHALLENGE 2018）」，最後獲得「優等獎」的殊榮，讓台灣的高救援水準在國際舞台上被看見。

上周六（26日），由屏東縣政府消防局大隊長鄭建德擔任領隊的7人團隊，自行組隊前往法國，參加由法國官方及世界救援組織（WRO，The World Rescue Organization）舉辦的「車禍救援與創傷脫困競賽」，7名消防隊員必須於30分鐘內，將模擬車禍現場中的受困人員救出。最後，來自台灣的團隊臨危不亂地完成任務，展現了高水準的救援技術，並於台灣時間27日上午獲頒競賽的「優等獎」。

參賽的隊伍必須於30分鐘內，將模擬車禍現場中的受困人員救出，最後台灣團隊順利完成任務，博得滿堂彩。圖截自臉書《爆料公社》 分享 facebook

一名消防隊員將團隊獲獎的消息分享至臉書《爆料公社》，他透露，團隊除了領隊鄭建德外，還有新北市政府消防局小隊長方偉至、桃園市政府消防局小隊長陳宥佐、臺中市政府消防局隊員蔡忠陵、沈文煜、彰化縣消防局分隊長王佑仁及屏東縣消防局小隊長洪柏軒等人。7人雖來自不同縣市，但近3個月以來，每逢休假便自發性地到屏東利用車廠提供的廢棄車練習，並自費赴法參賽，最後順利獲獎。

領隊鄭建德事後也在臉書上感性留言，「能跟兄弟們一起在國際賽，用實力贏得國際讚賞及尊重，用國際戰績來告訴在台灣亂教車禍的人，請不要再亂教了！」他們也感謝支持他們自費參賽的家人，以及到場加油的台灣駐法代表，同時，對於能夠向國際證明台灣的車禍救援已達國際前列水準一事，深感驕傲。

而根據《蘋果日報》的報導，7人此行還將前往葡萄牙學習重型救援，了解火車、捷運、高鐵車廂發生事故時，如何在第一時間破壞車廂、搶救受困人員。