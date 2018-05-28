違法露營 觀光局管？

違法露營該誰管？立委洪慈庸等人提案修法，讓露營事業主管機關為交通部觀光局，但觀光局反對，認為應該回歸為使用地目的事業主管機關及地方政府，建議不要修法。

今天立法院交通委員會原要審查觀光條例部分條文修正案。立委認為，為解決現行露營活動造成的亂象，應該把觀光休閒的露營活動，納入發展觀光條例中管理或者訂定專法管理；但交通部認為應該修農發條例及休閒農業輔導管理辦法，「適度放寬」農牧用地土地使用管制規定。

交通部次長祈文中表示要輔導露營者合法，受限於使用地目，其中不符農牧用地、林業用地、山坡地等有84.31%，不是把露營地納發展觀光條例，就能解決問題。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭表示，輔導處主管的是農業經營休閒農場中可依規範附設露營區，需以農業經營為主體；不是露營區內附設農業經營，不能修法放寬。

立委葉宜津秀出照片顯示，石門水庫集水區上方有多處光禿禿的露營地，民眾在營區活動的吃喝拉撒，全都直接排到石門水庫裡，破壞水土保持、衛生安全堪慮。她批評，因為涉及6個中央部會、17個地方單位，讓露營地多到近2000處，但到現在為止沒有人管，應設立專法匯集各單位管理。

立委洪慈庸表示，業者在山林開發，開墾，建築物多未領有使用執照，這樣的型態與旅館很相近，卻無法可循。祈文中在委員會承諾主動召集會議，邀各相關部會討論修法。