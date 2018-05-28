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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

核二2號機重啟？ 今再審查

2018-05-28 01:12聯合報 記者吳馥馨／台北報導

核二2號機能否重啟，進入關鍵時刻。 圖／聯合報系資料照片
核二2號機能否重啟，進入關鍵時刻。 圖／聯合報系資料照片
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昨全台氣溫飆高，用電量也上升到二八七○萬瓩，幸為休假日，多數工廠、辦公大樓休息，備轉容量率還有百分之六點一，為供電吃緊的黃燈，但預料周一上班日若高溫持續，用電量可能續創新高，今是供電緊戒的橘燈。

供電進入全力備戰期，原能會今將赴核二廠召開第五次審查會議，將是該廠二號機能否加入今夏供電的關鍵。

高溫也讓機組故障頻傳，日前管線漏水才剛修復的台中電廠八號機，昨又傳出破管意外，減少供電約五十五萬瓩，整體備轉率因此下降約一點五個百分點，周三才能恢復供電。

台電歲修機組目前大致全數歸隊，只剩大潭六號機還在部分歲修，六月底前完成。

至於核二廠二號機在停機逾六百天後，年初原已獲准在三月廿七日併聯發電，未料隔天即因蒸氣控制閥出狀況而跳機。原能會說，今不會對審查結果進行准駁，要到彙整報告完成後，再經所有審查委員確認，才會決定核二廠二號是否能重啟，確切後續須費時天數未定。

核二廠二號機裝置容量九十八點五萬瓩，若順利加入發電，能讓備轉容量率增加近三個百分點。

根據台電預測，未來一周的供電燈號都是亮「供電吃緊」的黃燈，但是，因這未計算核二廠二號機和昨故障的台中八號機，今、明兩天備轉率約百分之五，恐亮橘燈。

核二原能會高溫

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