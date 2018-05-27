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總統府音樂會 總統盼民眾對土地感情更深

2018-05-27 20:28中央社 彰化縣27日電

總統府音樂會今天晚間在員林演藝廳登場，總統蔡英文開場致詞說，彰化有悠久歷史及前瞻發展，希望透過音樂會讓民眾欣賞彰化的「風光」，更愛彰化，並對土地產生更深感情。

「吾鄉風光-2018總統府音樂會」晚間在彰化縣員林演藝廳舉行，總統蔡英文、副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊、文化部長鄭麗君、彰化縣長魏明谷等人出席，受邀入場聆聽賓客為友邦使節及駐台代表、在地經濟弱勢兒少家庭、總統教育獎得主、新住民家庭、學生、致力地方公益人士，一般民眾可在圓林園觀看轉播。

蔡總統抵達後，先在台前向來賓及在圓林園草地廣場觀看轉播的縣民問好，並以英語歡迎外賓來到彰化，並簡短介紹彰化歷史及如何透過音樂呈現彰化，接著改用中文致詞，希望透過音樂會，使民眾對土地產生更深感情，接著前往座位區與來賓握手致意。

總統說，彰化是在地詩人吳晟筆下的「吾鄉」，是敦厚樸質地方，也是台灣最古老的縣，再過幾年就滿建縣300年，在縣長魏明谷帶領下，彰化縣這幾年招商成果可說全台數一數二，現在太陽能與離岸風電蓬勃發展，彰化也被稱為「風光大縣」。

蔡總統表示，彰化有最悠久過去，也有最前瞻的發展前景，今天晚間透過音樂會，大家一起來欣賞彰化的「風光」，相信經過今天晚上，大家會更愛彰化，「對我們的土地會有更深感情」，祝福有一個愉快夜晚。

根據總統府資料，音樂會全長80分鐘，包括國立台灣交響樂團青年交響樂團，演出音樂傳奇許常惠的2首管弦樂作品，以致敬這名彰化出身的大師；優人神鼓結合彰化監獄鼓舞打擊樂團，演出沉靜又震撼的鼓樂。

總統府表示，彰化員林靜修國小合唱團則演唱施福珍作詞譜曲的鄉土童謠；也是彰化子弟的歌手林助家與獨立樂團農村武裝青年，透過歌聲傾訴對故鄉與土地的感情，共同以音樂詮釋有近300年歷史、新舊交融的古縣城彰化。

總統府音樂會今天晚間在員林演藝廳登場，總統蔡英文開場致詞說，彰化有悠久歷史及前瞻...
總統府音樂會今天晚間在員林演藝廳登場，總統蔡英文開場致詞說，彰化有悠久歷史及前瞻發展，希望透過音樂會讓民眾欣賞彰化的「風光」，更愛彰化，並對土地產生更深感情。 記者陳正興／攝影
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音樂會總統府

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