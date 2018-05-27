礦業法修一年還沒三讀 環團籲民進黨兌現政治承諾

2018-05-27 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院經濟委員會排審礦業法近一年仍停滯不前，環團擔心，礦業法再爭論下去，恐怕是什麼條文都沒有共識，最後在院會還是通過行政院的版本，根本就是打假球。如果下周還是未能初審通過，將舉行記者會要求民進黨兌現政治承諾。

地球公民基金會花東辦公室研究員黃靖庭表示，礦業法目前很大的分歧是卡在原住民的諮商同意權，行政部門認為若要原住民同意才能放行，否則就要廢止礦業用地，這樣處理起來必須花很多時間跟部落溝通，而且還不一定能成功，根本就是曠日廢時；但環保團體認為，這是基本人權，此修法設計的意涵就是希望業者可以開始跟部落溝通，不過行政部門仍認為原住民諮商同意權占太大比例。

黃靖庭表示，齊柏林導演已經走了一年，他們當然希望這周就能讓礦業法初審通過，順利進到臨時會三讀，但行政部門跟立委的意見差距很大，希望兩邊都能有一些調整。不過黃靖庭說，環團很擔心礦業法再這麼爭論下去，恐怕是什麼條文都沒有共識，最後在院會還是通過行政院的版本，排審這麼久根本還是在打假球。

黃靖庭表示，如果下周礦業法還是沒有進展，環團將舉行記者會，除了讓大家了解礦業法修法目前的狀況，也會把需要改革的重大地方點出來，要求民進黨政府兌現政治承諾。