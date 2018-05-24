新警服延後截標警憂換裝期延後 警政署:年底期程不變

2018-05-24 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



全國警察預計將在今年底全面換新制服，3月底公告招標，但截標日期卻從原本5月延到6月，讓員警擔憂年底無法順利換裝；警政署今天回應，因為有廠商反映時間不夠，經過專家學者評估後才決定延長，強調署內很重視新制服，年底換裝期程不會變。

新警察制服延後開標時間，有員警表示，截標時間延後一個月，加上製作樣服的40天，而全國警察約6萬人，每個人將會有兩套制服，這樣的數量，要趕在年底前完成製作、驗收，還要做到警政署之前承諾的「量身訂做」，聽起來似乎是個「不可能的任務」，畢竟連做固定尺寸套服的時間都不夠了，更何況是量身製作，擔憂無法在年底順利換裝，即使換裝，品質也可能不像承諾的那麼好。

許姓成衣業者表示，對於有在台灣自己做比較複雜、有功能性加工的廠商來說，若以12萬件來算制服的數量，這數字「不算太多」，前端的盤頭和胚布大約需要45至60天，染整大約一個月，後加工30天算是綽綽有餘，在布的部分三個月的時間算正常，製作成衣大概兩個月，所以時間聽起來還算足夠。