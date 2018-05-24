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新警服延後截標警憂換裝期延後 警政署:年底期程不變

2018-05-24 13:58聯合報 記者徐偉真╱即時報導

全國警察預計將在今年底全面換新制服，3月底公告招標，但截標日期卻從原本5月延到6月，讓員警擔憂年底無法順利換裝；警政署今天回應，因為有廠商反映時間不夠，經過專家學者評估後才決定延長，強調署內很重視新制服，年底換裝期程不會變。

新警察制服延後開標時間，有員警表示，截標時間延後一個月，加上製作樣服的40天，而全國警察約6萬人，每個人將會有兩套制服，這樣的數量，要趕在年底前完成製作、驗收，還要做到警政署之前承諾的「量身訂做」，聽起來似乎是個「不可能的任務」，畢竟連做固定尺寸套服的時間都不夠了，更何況是量身製作，擔憂無法在年底順利換裝，即使換裝，品質也可能不像承諾的那麼好。

許姓成衣業者表示，對於有在台灣自己做比較複雜、有功能性加工的廠商來說，若以12萬件來算制服的數量，這數字「不算太多」，前端的盤頭和胚布大約需要45至60天，染整大約一個月，後加工30天算是綽綽有餘，在布的部分三個月的時間算正常，製作成衣大概兩個月，所以時間聽起來還算足夠。

警政署表示，將審標期時間延後，是因為有廠商反映40幾天的備標期時間太短，警政署和多位專家、學者等相關專業人士開會討論後，認為廠商的異議合理，再請專家學者訂定新的開標時間；警政署說，評估國內廠商的實力，製作警政署採購的量絕對沒問題，署內各層級都很重視新制服的案子，年底可以按照期程換裝。

警察預計今年底換新制服。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
警察預計今年底換新制服。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
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