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公教年改7/1上路 花蓮金門兩縣聯合釋憲

2018-05-24 12:17中央社 台北24日電

公教年改將於7月1日上路，花蓮、金門縣政府今天委任律師，聯手向大法官會議聲請年改釋憲，主張憲法原理的堅持遠比國家財政的薄弱更重要，希望大法官會議宣告「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」違憲。

今天參與遞狀的人士包括花蓮縣政府人事處長王偉曦、金門縣政府人事處長蔡流冰、律師賴淳良、全國公務人員協會理事長李來希，及將近30位支持民眾。

賴淳良表示，聲請釋憲的法令是民國106年8月9日公布的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，這個條例違反憲法信賴利益保護原則，且損及人民生存權，危害退休教職員生活。

賴淳良說，公立學校教職員退撫條例違憲的理由還包括，憲法原理禁止立法機關制定不利人民且溯及既往的法律，條例的變革過程應受正當程序民主原理的檢視，大法官會議有宣告違憲的必要。

賴淳良還說，憲法原理的堅持遠比國家財政的薄弱更重要，基於守護憲法的立場，必須聲請釋憲；此外，基層退休人員實質所得替代率，折算物價通膨壓力、國民所得後只剩30%，艱苦的生活，令人於心不忍。

李來希則表示，感謝花蓮、金門縣府幫轄區內公教夥伴聲請釋憲，也期待立法機關提出釋憲，目前全國公務人員協會等團體正發動草根連署，未來還會再回到司法院聲請釋憲。

王偉曦則說，花蓮縣長傅(山昆)萁關懷縣轄內所有軍公教人員，為減少行政資源浪費、維護同仁權益，毅然決然由縣政府代表聲請釋憲。

根據司法院大法官審理案件法規定，中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法。（編輯：方沛清）

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