影╱小黃抗議縱放Uber 交部：1年來裁罰137件

全民計程車司機聯誼會總會下午在交通部前開記者會，質疑《汽車運輸業管理規則》放行租賃業代僱駕駛，及白牌車私設Line群組攬客，業者表示生意因此掉了4成左右，要求交通部修法並加強取締。交通部表示，Uber去年4月與小客車租賃業者合作以來，截至今年年4月底止，公路總局總計開出137件違規處分，裁罰金額424萬元。Uber回應強調，都是與合法交通運輸業者合作。

計程車業者號稱召集2、3千輛計程車前往交部抗議，據警方統計，今日大約聚集600至800輛計程車。全民計程車司機聯誼會總會長吳正坤表示，Uber與租賃車合作，再加上現在很多白牌車私設Line群組招客，兩者都對計程車司機生計造成很大影響，許多司機都要求他集結抗議。

台灣全民計程車司機協會秘書長沈新發批評交通部取締不力，不能用人力不夠當作理由，計程車生意整整被Uber影響兩年之久，大約掉了四成左右，希望交通部能夠真正採取行動。

公路總局指出，自從Uber去年4月重新營業，與小客車租賃業者合作以來，各區監理所針對其營運違規加強取締，聯合各直轄市政府執行稽查，截至今年4月底止，各區監理所對違反汽車運輸業管理規則相關規定者開出共137件違規處分，裁罰金額424萬5000元。

公路總局運輸組組長劉育麟表示，Uber一開始到台灣與白牌車合作，是明確違法事項，但去年1月修法重罰後就離開台灣，4月再次來台後，與小客車租賃業合作，以現有法規來看並無問題，只是有些租賃業者會將車子租給一般民眾，民眾再開租賃車攬客，或是有駕駛直接受Uber網路派遣，這些都屬於違反事項。

業者最在意《公路法》34條規定小客車租賃業「以小客車或小客貨兩用車租與他人自行使用為營業者」，《汽車運輸業管理規則》第100條卻可讓租賃業代僱駕駛，要求交部修法。

劉育麟說，以結婚租禮車、或外國人到台灣租車旅遊為例，可能都需要聘請代僱駕駛，符合規定。但他呼籲，有些租賃車公司涉嫌沒有完全遵照法規，讓民眾開白牌車加入營運，希望相關業者改善。

Uber發出聲明表示，與本地合法交通運輸業者合作，包括租賃車業者和計程車業者，遵循在地法令以提供安全、可靠、有效率的交通搭乘選擇，僅與有合法登記的夥伴合作，沒有參與任何違法的群組，並且針對計程車業者提供免收平台服務費，以歡迎更多夥伴加入 uberTAXI。

Uber說，對今日的抗議團體所可能造成的不便，感到遺憾；但是，認同政府推動科技創新，為台灣帶來更多經濟前景的策略。