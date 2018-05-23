挽救少子化 衛福部：補助和公共化並行

2018-05-23 14:31 中央社 台北23日電



有立委今天質疑少子化政策花錢補助私立業者，和公共化政策悖離；衛福部說，公共化和補助民眾是雙軌並行，且托育品質有把關機制，無法配合的業者會退場。

搶救少子化，行政院日前祭出3大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化以及擴大發放育兒津貼。行政院表示，民國108年8月全數到位後，可照顧86萬幼兒，每年經費約新台幣382億元。

中國國民黨籍立法委員王育敏上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，行政院編列3年要花106億補助私托私幼業者，號稱「準公共化」，但無從確保托育品質及師資勞動條件，可能變成「假公共化」，並質疑政府不執行公共化政策。

衛生福利部次長薛瑞元答詢時表示，公辦的幼兒園跟補助民眾，雙軌會並行。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟也說，2到5歲的私立幼兒園部分是教育部業務，但根據資料，至111年，公幼班級會增加2000多班，增加數萬名公幼生名額。

簡慧娟表示，不會不建公共化的托育機構，但不管是教育部或衛福部，沒辦法在快速時間達成民眾的需求，才會利用補助的機制協助，公共化還是會持續進行，盡量找空間來做。

至於私托私幼品質；簡慧娟說，會跟私托簽約，也會建立管理機制，還有相關制度掌控服務品質，如果沒做到的私托就會被退場，也會協助收託的孩子轉機構。