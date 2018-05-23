親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
檢約談台大遴委
國民黨黨產追徵
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
我被拒WHA門外
小英執政兩周年
政治
軍事
綜合

499吃到飽之亂 NCC罰中華電200萬元

違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨

挽救少子化 衛福部：補助和公共化並行

2018-05-23 14:31中央社 台北23日電

有立委今天質疑少子化政策花錢補助私立業者，和公共化政策悖離；衛福部說，公共化和補助民眾是雙軌並行，且托育品質有把關機制，無法配合的業者會退場。

搶救少子化，行政院日前祭出3大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化以及擴大發放育兒津貼。行政院表示，民國108年8月全數到位後，可照顧86萬幼兒，每年經費約新台幣382億元。

中國國民黨籍立法委員王育敏上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，行政院編列3年要花106億補助私托私幼業者，號稱「準公共化」，但無從確保托育品質及師資勞動條件，可能變成「假公共化」，並質疑政府不執行公共化政策。

衛生福利部次長薛瑞元答詢時表示，公辦的幼兒園跟補助民眾，雙軌會並行。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟也說，2到5歲的私立幼兒園部分是教育部業務，但根據資料，至111年，公幼班級會增加2000多班，增加數萬名公幼生名額。

簡慧娟表示，不會不建公共化的托育機構，但不管是教育部或衛福部，沒辦法在快速時間達成民眾的需求，才會利用補助的機制協助，公共化還是會持續進行，盡量找空間來做。

至於私托私幼品質；簡慧娟說，會跟私托簽約，也會建立管理機制，還有相關制度掌控服務品質，如果沒做到的私托就會被退場，也會協助收託的孩子轉機構。

幼兒園衛福部少子化
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

半年死8移工 勞團控勞動部不聞不問

2018-05-23 12:24

第三接收站舊方案獲審查通過 環團提訴願

2018-05-23 14:35

計程車圍交通部 批縱放Uber

2018-05-23 14:21

勞團籲「廠住分離」 勞部：下月跨部會討論

2018-05-23 14:19

敬鵬大火害命 環團揭「移工宿舍勞檢都自填」

2018-05-23 14:17

觀塘工業區舊方案過關 環團抗議要求撤銷

2018-05-23 14:14

農地違章工廠就地合法？詹順貴：登記證不該一再展延

2018-05-23 14:11

影／敬鵬燒出怒火 外籍移工抗議勞動部不作為

2018-05-23 13:45

勞團抗議移工住宿不安全 勞動部：通盤檢討

2018-05-23 13:11

計程車今圍交通部 立委批「Uber條款」開後門

2018-05-23 11:23

有漏洞！飼料添加工業染劑 生產毒蛋黃食安法只能罰鍰

2018-05-23 11:11

當過兵才能立法？當真讓義務役審軍人年改？

2018-05-23 09:25

中廣兩頻道案 法院命NCC重新審查

2018-05-23 00:56

華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

2018-05-22 20:52

違章工廠即報即拆失效 環團通報16家統統沒拆

2018-05-22 18:02

9職業工會欠繳勞保費 勞保局將拒絕給付

2018-05-22 15:29

公職人員利益衝突迴避法三讀 法務部：訂關說禁止規範

2018-05-22 15:29

政院說台幸福感亞洲第一 宅神酸「我又被幸福了」

2018-05-22 14:54

台中先遷再拆 輔導農地違章進駐產業園區

2018-05-22 14:29

農地違章工廠 經部：有條件輔導合法

2018-05-22 14:24

30位政治學巨擘 6月來台談東方崛起

2018-05-22 13:53

農地違章工廠恐就地合法 環團怒批

2018-05-22 13:51

長風基金會力邀 30政治學巨擘6月來台談東方崛起

2018-05-22 13:36

中央修法准違章工廠辦臨時登記 高市府：會配合

2018-05-22 12:09

汙染農地就地合法？ 農委會：不支持違規工廠展延

2018-05-22 11:58

臨時工廠萬年展延？ 環團批政府：別只想騙選票！

2018-05-22 11:55

聯合國稱台灣幸福感亞洲之冠 政院：經濟穩健提升

2018-05-22 11:16

賴清德至基隆視察地震疏散演練

2018-05-22 10:34

警界爆料多…為私怨？為升官？還是為打破黑箱體制？

2018-05-22 10:00

「對不起！是我拉低平均薪資」 民團周四政院前集體道歉

2018-05-22 09:36

「放下矜持多交流，並且不要放棄」--李原僑導演專訪

2018-05-21 10:47

兩岸青年導演頂尖對決 we愛短片大賽入圍名單即將揭曉

2018-05-21 10:46

「莫忘初衷」—陳蔚爾導演專訪

2018-05-17 10:58

「放手去做」勇敢闖出自己的路--紀佳佳導演專訪

2018-05-17 10:53

《拾荒》一作拍出細膩情感--金獎導演邱奕仁專訪

2018-05-17 10:50
看更多

熱門文章

獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

2018-05-23 06:58

劉政鴻：為救苗栗不惜脫黨參選 百姓有福苗栗贏回尊嚴

2018-05-22 21:19

領導者無能足以禍國殃民 謝金河：給小英總統參考

2018-05-22 15:26

9職業工會欠繳勞保費 勞保局將拒絕給付

2018-05-22 15:29

台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院承認搞錯了

2018-05-23 11:17

檢調約談台大遴委 蘇永欽：很荒謬！完全不符法治精神

2018-05-23 07:13

華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

2018-05-22 20:52

台灣是亞洲最幸福樂土？ 民進黨政府沒告訴你這些真相…

2018-05-23 10:00

陳師孟：用監察權對付法官 是「藍丁丁」先做的

2018-05-22 17:33

葉毓蘭批蔡英文：戰力壓過蔣經國 恐是促統第一大功臣

2018-05-23 08:01

美聯社：20航空公司向中國低頭 改台灣標註

2018-05-23 01:00

影／民調變變變！柯又贏丁勝綠天王

2018-05-22 17:57

同樣是「維持現狀」 孫大千點出馬英九和蔡英文的差別

2018-05-23 08:16

高思博出線 陳子敬向國民黨喊話：不要每次都空降

2018-05-22 15:50

世界衛生大會 美日澳發言力挺台灣參與

2018-05-22 19:25

與謝龍介晚間會後 陳子敬說：團隊主張奮戰到底

2018-05-22 21:51

台大遴選委員遭約談惹議 北檢：多數證人表感謝與支持

2018-05-23 13:21

台大遴委遭北檢約談 台大教授：涼意由腳底往上延伸

2018-05-23 09:51

遭黃偉哲質疑競選經費 高思博霸氣回嗆

2018-05-22 18:25

違章工廠即報即拆失效 環團通報16家統統沒拆

2018-05-22 18:02

【即時短評】電話傳台大遴選委員 是來作證還是恐嚇？

2018-05-23 12:48

追討國民黨黨產 4路追殺

2018-05-23 00:50

影／國民黨新竹縣長未出線 林為洲：不照規定走是「內亂」

2018-05-22 17:35

【重磅快評】低薪何來幸福感？看蔡政府如何變戲法

2018-05-22 16:55

台大遴委遭檢調約談 前檢察總長與前監委都說話了

2018-05-23 10:58

台大遴選委員遭約談 北檢：傳證人是標準程序

2018-05-23 11:28

藍南市民調高思博勝出 謝龍介會陳子敬協商

2018-05-23 00:50

WHA開幕2天 全球16國發言挺台

2018-05-23 06:22

朱立倫批蘇貞昌「年紀大」戴瑋姍反酸：對預算沒概念

2018-05-22 19:34

美衛生部長WHA為台發聲 失望台未獲邀

2018-05-22 22:08

臉書拚選戰 這家「小編」竟成豬隊友…

2018-05-23 08:00

台大遴委被call去做證 律師：沒傳票不妥，可不去

2018-05-23 10:50

台大遴委被約談洗錢防制辦公室 蔡碧仲：我不知道

2018-05-23 09:21

國民黨台南市長人選出線 龍介仙晚間邀陳子敬談整合

2018-05-22 20:11

約談台大校長遴委 藍委：蔡碧仲把北檢變東廠

2018-05-23 12:15

20間航空公司變更台灣標註 吳釗燮：全力協商

2018-05-23 09:45

國民黨台南市黨部被查封 門口對聯諷黨產會前主委

2018-05-23 10:20

【即時短評】認同馬英九的維持現狀嗎？ 蔡英文誠實點

2018-05-23 11:44

國民黨前中央黨部出售 黨產會要追回11億

2018-05-22 23:56

有漏洞！飼料添加工業染劑 生產毒蛋黃食安法只能罰鍰

2018-05-23 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top