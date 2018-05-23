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影／為老農棺材本請命 立委要求新制農保放寬規定

2018-05-23 12:59聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

為鼓勵青農返鄉務農，新制農保採「認人不認地」方式，讓從事農業相關工作者都享有農保資格，不過，民國78年以前加保的農民，因受限法規，雖然繳了一輩子農保，身後卻無法請領喪葬補助費，無法請領的原因是「沒有持有土地」。立委張麗善認為此法有違農保保障農民權益的良善立意，人都死了才說要註銷，十分不合理，張麗善召開記者會，要求行政院、農委會等相關單位應立即檢討改善，對於年邁農民且已繳交多年農保者應放寬喪葬津貼認定。

張麗善指出，現今老年農保即使繳了30年、40年的保費，但其身後喪葬津貼卻可能因為「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」中規定，要求必須「自有農業用地」條件，否則即喪失申請喪葬津貼的資格，如此，無異於棄老農於不顧，連最後的棺材本都沒有，這些農民成了社會保險中最弱勢的一群人。

張麗善表示，雲林縣是全國最大的農業縣市，有為數不少農保被保險人於亡故時，因資格認定疑議致使遺族家屬無法請領喪葬津貼。其中又以於民國74年10月25日至78年6月22日具有農保資格者，現大多年邁力衰、風蠋殘年，無法從事農務工作，倘若又因家庭變革、經濟因素致將農地移轉，雖有投保資格，但因無農業用地，此一規定致使被保險人於身故時遺族家屬無法請領喪葬津貼，反造成諸多家庭紛爭與遺憾。

張麗善指出，軍公教勞都有65歲退休年齡，保險費交到一定年限即可，不用再交，即享有相對的保障，而一生為國家奉獻的老農民卻要做到老、做到死，也繳到老、繳到死，結果連15萬3千元的喪葬補助費都領不到。因此，張麗善強烈的要求行政院長賴清德和農委會主委林聰賢，應該放寬認定標準，只要在民國77年11月15日前加入農保，能拿出土地豋記謄本證明他以前也有農地登記在名下，就能符合申請農保的喪葬補助，這才符合公平正義原則！

立委張麗善（中）上午召開記者會，針對新制農保採「認人不認地」方式，讓民國78年以...
立委張麗善（中）上午召開記者會，針對新制農保採「認人不認地」方式，讓民國78年以前加保的農民無法請領喪葬補助費的缺失，要求行政院、農委會等相關單位應放寬喪葬津貼認定，讓老農保有身後應有的權益。記者杜建重／攝影
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立委張麗善召開記者會，為老農請命。記者杜建重／攝影
立委張麗善召開記者會，為老農請命。記者杜建重／攝影
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立委張麗善召開記者會，針對新制農保讓民國78年以前加保的農民無法請領喪葬補助費的...
立委張麗善召開記者會，針對新制農保讓民國78年以前加保的農民無法請領喪葬補助費的缺失，要求行政院、農委會應放寬喪葬津貼認定，讓老農保有身後應有的權益。記者杜建重／攝影
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