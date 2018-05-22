親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
小英執政兩周年
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

領導者無能足以禍國殃民 謝金河：給小英總統參考

佯稱高級英國進口機油 實際是國產製或韓製油

公職人員利益衝突迴避法三讀 法務部：訂關說禁止規範

2018-05-22 15:29聯合報 記者王聖藜╱即時報導

公職人員利益衝突迴避法部分條文不合時宜，法務部修法送政院審議，今天經立法院三讀通過；法案修正將有利益輸送之虞的公務員納入規範，針對迭生爭議請託、關說事項，也明文訂出禁止規範，法律公布後6個月施行，法務部將繼續制定施行細則。

法務部指出，公職人員利益衝突迴避法2000年公布施行，迄今時空背景與法律制定時已有差異，外界認為法規內容有檢討空間，而大法官716號解釋也宣告法律相關規定應檢討，法務部於是著手修法。

法務部指出，修法有7項重點，包括一、修正公職人員範圍，將較具有利益輸送之虞的職務納入規範，舉例而言，公營事業首長、副首長、幕僚長、副幕僚長以及政府捐助的財團法人董事長、執行長等都納入規範。

二、擴大公職人員關係人範圍，將與公職人員具有財產上、以及身分上利害關係者納入規範，例如公職人員、其配偶或二親等內親屬擔任負責人、董監事之營利事業、非營利之法人及非法人團體，以及公職人員進用之機要人員、各級民意代表之助理都規範在內。

三、法律明訂非財產上利益的定義，法務部參考近年案例，明訂非財產上利益包含任用、聘任、聘用、約僱、臨時人員的進用，以及勞動派遣、陞遷、調動、考績等人事措施。

四、法律修正自行迴避、申請迴避及職權迴避的規定，增列應將迴避情形定期彙報。

五、明確公職人員之關係人請託、關說的禁止規範，即公職人員之關係人不得向公職人員服務或受其監督機關團體人員請託、關說，或以不當方法圖本人或公職人員的利益。

六、增訂公職人員或其關係人與公職人員服務之機關，或受其監督機關為補助或交易行為禁止之例外規定，並且參照大法官解釋意旨，增訂公職人員或其關係人與公職人員服務之機關或受其監督機關為補助或交易行為禁止的例外規定。

七、法律增列受調查機關的配合義務，為利違法案件的調查，增訂受調查機關之配合義務及違反義務者的裁罰。

圖為法務部。 ...
圖為法務部。 記者王聖藜／攝影
分享

大法官公務員立法院
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

政院說台幸福感亞洲第一 宅神酸「我又被幸福了」

2018-05-22 14:54

9職業工會欠繳勞保費 勞保局將拒絕給付

2018-05-22 15:29

台中先遷再拆 輔導農地違章進駐產業園區

2018-05-22 14:29

30位政治學巨擘 6月來台談東方崛起

2018-05-22 13:53

農地違章工廠恐就地合法 環團怒批

2018-05-22 13:51

長風基金會力邀 30政治學巨擘6月來台談東方崛起

2018-05-22 13:36

台灣人幸福亞洲第一？李彥秀：政府活在統計失準的數字中

2018-05-22 12:39

中央修法准違章工廠辦臨時登記 高市府：會配合

2018-05-22 12:09

汙染農地就地合法？ 農委會：不支持違規工廠展延

2018-05-22 11:58

臨時工廠萬年展延？ 環團批政府：別只想騙選票！

2018-05-22 11:55

聯合國稱台灣幸福感亞洲之冠 政院：經濟穩健提升

2018-05-22 11:16

賴清德至基隆視察地震疏散演練

2018-05-22 10:34

警界爆料多…為私怨？為升官？還是為打破黑箱體制？

2018-05-22 10:00

「對不起！是我拉低平均薪資」 民團周四政院前集體道歉

2018-05-22 09:36

屏東驅猴大隊 今提槍上陣

2018-05-21 23:38

華西街最後蛇肉店 熄燈

2018-05-21 23:38

猴患傷農 林聰賢喊「野放離島」挨批

2018-05-21 23:38

獼猴野放離島？話說慢一點 提創意先評估

2018-05-21 23:38

限縮中油第三接收站保護藻礁？ 環團：台中拉管可解決

2018-05-21 19:24

立院初審 政院應設國家化學物質管理會報

2018-05-21 19:13

未足額進用身障者 中科院長榮航分居公私第一

2018-05-21 17:19

每一本書都像一顆星星 台灣文學前進東南亞書展

2018-05-21 16:39

大愛新戲播出2集後下架 NCC：將要求提報告說明

2018-05-21 14:17

警消基層加薪案 政院擬於24日院會通過

2018-05-21 14:02

第二期空汙總量管制長達6.5年 環團批「太龜速了」

2018-05-21 12:33

男童遭飛天椅拋出 時力：內政部遲未規範移動式遊具

2018-05-21 11:58

不尊重院士？ 中研院：首封邀請信仍由院長親寫

2018-05-21 11:33

景氣差，不敢愛？520結婚大減 真正原因是…

2018-05-21 10:00

台灣獼猴造成農損危害怎麼辦？林聰賢：可抓去離島野放

2018-05-21 11:37

「放下矜持多交流，並且不要放棄」--李原僑導演專訪

2018-05-21 10:47

兩岸青年導演頂尖對決 we愛短片大賽入圍名單即將揭曉

2018-05-21 10:46

「莫忘初衷」—陳蔚爾導演專訪

2018-05-17 10:58

「放手去做」勇敢闖出自己的路--紀佳佳導演專訪

2018-05-17 10:53

《拾荒》一作拍出細膩情感--金獎導演邱奕仁專訪

2018-05-17 10:50
看更多

熱門文章

影／好消息！受傷傘兵病情漸改善 眼睛可上下移動

2018-05-21 16:57

索羅門辦運動會要花9億？洪孟楷批蔡總統撒幣外交

2018-05-21 20:58

選情分析／高思博出線 兩個太陽結盟戰賴神

2018-05-22 10:43

提案挺我入WHA 三友邦未連署

2018-05-22 01:07

新竹縣提名人選難產 馬英九：迅速整合面對他黨挑戰

2018-05-21 21:34

葉元之爆料蘇貞昌在學校辦造勢活動 利用學生來選舉

2018-05-21 18:57

國民黨台南市長提名民調 朱系高思博勝出

2018-05-22 10:05

踏實外交？索羅門辦太平洋運動會盼我金援 府願協助

2018-05-21 20:37

綠北市戰略「打丁不打柯」 孫大千指會有5個連鎖反應

2018-05-22 09:05

韓國瑜代表國民黨選高市長 段宜康：恭喜我的老朋友

2018-05-21 22:21

小英說兩岸政策是維持現狀 孫大千：山寨現狀窮台滅台

2018-05-22 08:14

劉政鴻擬選苗栗縣長 吳敦義已約見溝通

2018-05-21 22:46

WHA登場 衛福部長陳時中砲火對準中共

2018-05-21 23:45

民進黨自提台北市長人選 許忠信：禮讓丁守中

2018-05-21 18:44

剩北市、竹縣未定！2018縣市長參選人名單整總理

2018-05-22 10:33

陳時中說了什麼？國際記者會發言逐字稿在這裡

2018-05-21 16:25

「對不起！是我拉低平均薪資」 民團周四政院前集體道歉

2018-05-22 09:36

韓國瑜初選勝出 吳益政：了解高雄問題嗎？

2018-05-21 19:18

總統重申踏實外交 索國開口求金援

2018-05-22 00:44

被選舉對手「拍背」了怎麼辦？這樣回敬才不吃虧

2018-05-22 11:00

蔣萬安負面聲量59％ 原因竟是不選台北市長「蠢啊」

2018-05-22 13:45

藍戰略牽制高雄 不讓綠「躺著也能選上」

2018-05-22 00:20

韓國瑜批高雄變「又老又醜」 市府：不是事實的選舉語言

2018-05-21 17:15

警界爆料多…為私怨？為升官？還是為打破黑箱體制？

2018-05-22 10:00

初選出線 韓國瑜：綠執政20年 高雄老又窮

2018-05-22 00:02

親綠智庫民調：民進黨派誰選北市 都是柯文哲勝

2018-05-22 11:37

回應呂秀蓮終生受傷說法 陳菊：死刑我都能承受了

2018-05-22 12:04

柯文哲：自己做的民調 也是落後一些

2018-05-22 00:22

醫生捐款給台灣民政府 蔡正元：不是智商是心態問題

2018-05-22 08:12

酸陳菊「機車說」 朱立倫：所以要蓋電廠然後禁機車？

2018-05-22 10:40

傳聞劉政鴻回鍋選縣長 苗栗縣黨部懷疑有心人分化

2018-05-21 23:01

丁守中批抄政見 柯文哲：我執行力比較高

2018-05-21 16:41

15友邦提案 台灣參與WHA提案遭否決

2018-05-21 21:44

聯合國稱台灣幸福感亞洲之冠 政院：經濟穩健提升

2018-05-22 11:16

傘兵秦良丰意外 陸軍暫緩「帶包跳」

2018-05-22 12:36

救援！？ 友邦高層接連訪台

2018-05-22 01:10

高思博出線選台南 黃偉哲：雄厚財力 戒慎恐懼

2018-05-22 12:24

6萬多基層警消加薪在望？政院本周通過內政部草案

2018-05-21 16:55

蔡賴遭陸媒列黑名單 學者：蔡政府沒能力推漸進式台獨

2018-05-22 12:16

李錫錕：蔡英文比「馬英九」還要「馬英九」

2018-05-22 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top