親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
小英執政兩周年
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

領導者無能足以禍國殃民 謝金河：給小英總統參考

佯稱高級英國進口機油 實際是國產製或韓製油

9職業工會欠繳勞保費 勞保局將拒絕給付

2018-05-22 15:29中央社 台北22日電

勞保局今天表示，截至5月15日止，共有台中市家具運送職業工會等9個職業工會積欠勞保費已逾繳費寬限期，勞保局依法將這些工會移送行政執行，也將對所屬被保險人暫行拒絕給付。

根據勞工保險局最新統計，截至107年5月15日，台中市家具運送職業工會等9個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除依法將這些工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局公布的欠繳勞保費工會名單為：台中市家具運送職業工會、嘉義縣冷凍空調裝修職業工會、嘉義市網路購物服務人員職業工會、澎湖縣勞動力援助人員職業工會。

台東縣傳統整復員職業工會、台東縣各業工人聯合職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、彰化縣民有市場零售攤販職業工會，以及彰化縣集中市場零售攤販職業工會。

勞保局提醒，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如果未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響很大。

同時，勞保局說，如果會員應繳的保險費已繳給工會，可在申請各項給付時，提具工會開立繳費證明，則不會影響給付權益。

勞保局指出，各工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作管道，共同維護工會及會員權益。

保險保費
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

政院說台幸福感亞洲第一 宅神酸「我又被幸福了」

2018-05-22 14:54

公職人員利益衝突迴避法三讀 法務部：訂關說禁止規範

2018-05-22 15:29

台中先遷再拆 輔導農地違章進駐產業園區

2018-05-22 14:29

30位政治學巨擘 6月來台談東方崛起

2018-05-22 13:53

農地違章工廠恐就地合法 環團怒批

2018-05-22 13:51

長風基金會力邀 30政治學巨擘6月來台談東方崛起

2018-05-22 13:36

台灣人幸福亞洲第一？李彥秀：政府活在統計失準的數字中

2018-05-22 12:39

中央修法准違章工廠辦臨時登記 高市府：會配合

2018-05-22 12:09

汙染農地就地合法？ 農委會：不支持違規工廠展延

2018-05-22 11:58

臨時工廠萬年展延？ 環團批政府：別只想騙選票！

2018-05-22 11:55

聯合國稱台灣幸福感亞洲之冠 政院：經濟穩健提升

2018-05-22 11:16

賴清德至基隆視察地震疏散演練

2018-05-22 10:34

警界爆料多…為私怨？為升官？還是為打破黑箱體制？

2018-05-22 10:00

「對不起！是我拉低平均薪資」 民團周四政院前集體道歉

2018-05-22 09:36

屏東驅猴大隊 今提槍上陣

2018-05-21 23:38

華西街最後蛇肉店 熄燈

2018-05-21 23:38

猴患傷農 林聰賢喊「野放離島」挨批

2018-05-21 23:38

獼猴野放離島？話說慢一點 提創意先評估

2018-05-21 23:38

限縮中油第三接收站保護藻礁？ 環團：台中拉管可解決

2018-05-21 19:24

立院初審 政院應設國家化學物質管理會報

2018-05-21 19:13

未足額進用身障者 中科院長榮航分居公私第一

2018-05-21 17:19

每一本書都像一顆星星 台灣文學前進東南亞書展

2018-05-21 16:39

大愛新戲播出2集後下架 NCC：將要求提報告說明

2018-05-21 14:17

警消基層加薪案 政院擬於24日院會通過

2018-05-21 14:02

第二期空汙總量管制長達6.5年 環團批「太龜速了」

2018-05-21 12:33

男童遭飛天椅拋出 時力：內政部遲未規範移動式遊具

2018-05-21 11:58

不尊重院士？ 中研院：首封邀請信仍由院長親寫

2018-05-21 11:33

景氣差，不敢愛？520結婚大減 真正原因是…

2018-05-21 10:00

台灣獼猴造成農損危害怎麼辦？林聰賢：可抓去離島野放

2018-05-21 11:37

「放下矜持多交流，並且不要放棄」--李原僑導演專訪

2018-05-21 10:47

兩岸青年導演頂尖對決 we愛短片大賽入圍名單即將揭曉

2018-05-21 10:46

「莫忘初衷」—陳蔚爾導演專訪

2018-05-17 10:58

「放手去做」勇敢闖出自己的路--紀佳佳導演專訪

2018-05-17 10:53

《拾荒》一作拍出細膩情感--金獎導演邱奕仁專訪

2018-05-17 10:50
看更多

熱門文章

影／好消息！受傷傘兵病情漸改善 眼睛可上下移動

2018-05-21 16:57

索羅門辦運動會要花9億？洪孟楷批蔡總統撒幣外交

2018-05-21 20:58

選情分析／高思博出線 兩個太陽結盟戰賴神

2018-05-22 10:43

提案挺我入WHA 三友邦未連署

2018-05-22 01:07

新竹縣提名人選難產 馬英九：迅速整合面對他黨挑戰

2018-05-21 21:34

葉元之爆料蘇貞昌在學校辦造勢活動 利用學生來選舉

2018-05-21 18:57

國民黨台南市長提名民調 朱系高思博勝出

2018-05-22 10:05

踏實外交？索羅門辦太平洋運動會盼我金援 府願協助

2018-05-21 20:37

綠北市戰略「打丁不打柯」 孫大千指會有5個連鎖反應

2018-05-22 09:05

韓國瑜代表國民黨選高市長 段宜康：恭喜我的老朋友

2018-05-21 22:21

小英說兩岸政策是維持現狀 孫大千：山寨現狀窮台滅台

2018-05-22 08:14

劉政鴻擬選苗栗縣長 吳敦義已約見溝通

2018-05-21 22:46

WHA登場 衛福部長陳時中砲火對準中共

2018-05-21 23:45

民進黨自提台北市長人選 許忠信：禮讓丁守中

2018-05-21 18:44

剩北市、竹縣未定！2018縣市長參選人名單整總理

2018-05-22 10:33

陳時中說了什麼？國際記者會發言逐字稿在這裡

2018-05-21 16:25

「對不起！是我拉低平均薪資」 民團周四政院前集體道歉

2018-05-22 09:36

韓國瑜初選勝出 吳益政：了解高雄問題嗎？

2018-05-21 19:18

總統重申踏實外交 索國開口求金援

2018-05-22 00:44

被選舉對手「拍背」了怎麼辦？這樣回敬才不吃虧

2018-05-22 11:00

蔣萬安負面聲量59％ 原因竟是不選台北市長「蠢啊」

2018-05-22 13:45

藍戰略牽制高雄 不讓綠「躺著也能選上」

2018-05-22 00:20

韓國瑜批高雄變「又老又醜」 市府：不是事實的選舉語言

2018-05-21 17:15

警界爆料多…為私怨？為升官？還是為打破黑箱體制？

2018-05-22 10:00

初選出線 韓國瑜：綠執政20年 高雄老又窮

2018-05-22 00:02

親綠智庫民調：民進黨派誰選北市 都是柯文哲勝

2018-05-22 11:37

回應呂秀蓮終生受傷說法 陳菊：死刑我都能承受了

2018-05-22 12:04

柯文哲：自己做的民調 也是落後一些

2018-05-22 00:22

醫生捐款給台灣民政府 蔡正元：不是智商是心態問題

2018-05-22 08:12

酸陳菊「機車說」 朱立倫：所以要蓋電廠然後禁機車？

2018-05-22 10:40

傳聞劉政鴻回鍋選縣長 苗栗縣黨部懷疑有心人分化

2018-05-21 23:01

丁守中批抄政見 柯文哲：我執行力比較高

2018-05-21 16:41

15友邦提案 台灣參與WHA提案遭否決

2018-05-21 21:44

聯合國稱台灣幸福感亞洲之冠 政院：經濟穩健提升

2018-05-22 11:16

傘兵秦良丰意外 陸軍暫緩「帶包跳」

2018-05-22 12:36

救援！？ 友邦高層接連訪台

2018-05-22 01:10

高思博出線選台南 黃偉哲：雄厚財力 戒慎恐懼

2018-05-22 12:24

6萬多基層警消加薪在望？政院本周通過內政部草案

2018-05-21 16:55

蔡賴遭陸媒列黑名單 學者：蔡政府沒能力推漸進式台獨

2018-05-22 12:16

李錫錕：蔡英文比「馬英九」還要「馬英九」

2018-05-22 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top