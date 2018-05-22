9職業工會欠繳勞保費 勞保局將拒絕給付

2018-05-22 15:29 中央社 台北22日電



勞保局今天表示，截至5月15日止，共有台中市家具運送職業工會等9個職業工會積欠勞保費已逾繳費寬限期，勞保局依法將這些工會移送行政執行，也將對所屬被保險人暫行拒絕給付。

根據勞工保險局最新統計，截至107年5月15日，台中市家具運送職業工會等9個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，勞保局除依法將這些工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局公布的欠繳勞保費工會名單為：台中市家具運送職業工會、嘉義縣冷凍空調裝修職業工會、嘉義市網路購物服務人員職業工會、澎湖縣勞動力援助人員職業工會。

台東縣傳統整復員職業工會、台東縣各業工人聯合職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、彰化縣民有市場零售攤販職業工會，以及彰化縣集中市場零售攤販職業工會。

勞保局提醒，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如果未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響很大。

同時，勞保局說，如果會員應繳的保險費已繳給工會，可在申請各項給付時，提具工會開立繳費證明，則不會影響給付權益。

勞保局指出，各工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作管道，共同維護工會及會員權益。