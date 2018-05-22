以自由為題 文總發動台灣討拍向青年徵件

2018-05-22 13:52 中央社 台北22日電



由中華文化總會舉辦的「2018台灣討拍」台灣精神-年輕世代影像徵件活動即日起開始徵件，邀請25歲以下青年以「自由」為題創作，同時招募百位25歲以下的素人學生出任評審工作。

「台灣討拍」由台北影視實驗教育機構校長小野（李遠），導演柯一正、楊力州、盧建彰、尹國賢擔任顧問，今天上午舉行徵件記者會，宣告以「自由」為題，分為劇情、非劇情與慢動作3大類別徵件，最高獎金達新台幣20萬。

其中慢動作類，實驗性極強，投件者必須捕捉精彩一瞬間並放慢，放慢速度不限。楊力州笑說，這個類別的概念來自「如果只是靠幾秒鐘的影片就可拿到獎金，該有多好」的不切實際想法。

他表示，看過網路上很多慢動作畫面，譬如水滴下的瞬間、玻璃碎掉的片刻，「那些慢中有細微、有種時間感，我們想知道，除此之外還有什麼可能，可否因此找到傳統鏡頭外的表現樣貌」。

柯一正說，自己聽聞過幾位中國導演的想法，都認為華人創作的源頭是在台灣，那原因正是因為相對的自由。他說，現代的年輕人對影像語言是熟悉的，透過影像徵件、以自由為題，希望他們能在自由的狀態下表達出自己的自由。

不過，柯一正也打趣，自由雖是放任，內裡的節制卻是門藝術，得由自己掌握，「自由去拍，但不要讓評審或觀眾看了感覺不自由，影像作品，終究還是要吸引人的」。

值得一提的是，活動不找檯面上的、傳統的評審，而是同步徵選百位25歲以下的素人學生出任評審，由青年評審青年。小野說，當前許多國際影展雖都設有青年評審團，但其意見終究只是點綴，這一次的青年評審團，雖有顧問團會設計培訓工作坊讓大家熟悉、傳授評審工作的經驗，「但最終的評選將交由他們去決定」。

「2018台灣討拍」台灣精神-年輕世代影像徵件活動與青年評審團徵選活動都採網路報名，詳情可洽http://2018twspirit.gacc.org.tw/。