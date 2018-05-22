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立院三讀 民代助理違法關說最高罰600萬

2018-05-22 12:26聯合報 記者胡宥心╱即時報導

立法院今日三讀通過修正「公職人員利益衝突迴避法」，將各級民代助理納入「公職人員關係人」範圍，民代助理範圍包括公費助理、加入助理工會的助理和其他受指揮兼監督的助理。民代助理若向受監督的機關團體人員，以非法定程序的請託關說，或其他不當方法，圖利本人或民代，可處30萬元以上，600萬元以下罰鍰。

本次修法也將總統、副總統列入「公職人員利益衝突迴避法」適用範圍，從當選人名單公告之日起，視同其就任的公職人員，一併適用此法規定。

行政院之前提出的草案原只將「公費助理」納入規範，但審查過程中，立委質疑，民意機構中有些不領公家薪水、專門掛著民代的名號在外喬事的「便當助理」，將不受規範，因此朝野協商後，將「公費助理」之外，「受指揮兼監督的助理」也納入規範。

三讀條文明定，公職人員不得假借職務上的權力、機會或方法，圖利本人或關係人利益的行為，民代助理也不得向公職人員服務或受其監督的機關團體人員，以不循法定程序的請託關說，或其他不當方法，圖利本人或者民代。違反前項規定者，罰鍰由原來的100萬元以上、500萬以下，改為30萬元以上、600萬元以下。

修正草案也明定，公職人員明知有利益衝突情事，應即自行迴避，違反者可處10萬元以上、200萬元以下罰款。

此外，監察院、法務部和公職人員所服務單位的政風機關，為了調查可向有關機關和個人查詢，要求提供必要資料，相關單位無正當理由拒絕提供，或有不實的說明，則可處2萬以上、20萬以下罰款，若屢次拒絕，也可按次處罰。

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