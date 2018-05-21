限縮中油第三接收站保護藻礁？ 環團：台中拉管可解決

2018-05-21 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



中油推動大潭興建第三天然氣接收站至今爭議，中油限縮開發面積到37公頃仍引起環保反對，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天下午認為，既便中油縮小第三接收站面積，還是會破壞藻礁、破壞大潭。

珍稀柴山多杯孔珊瑚，且去年環評卡關，已來不及供應2022年大潭電廠8號機組運轉，環團建議從台中港接收站再拉一條供氣管線，連同環評可在4年內做到，足可解決2022年大潭電廠8號機組運轉供氣。

中油公司表示，為保護藻礁、保護柴山多杯孔珊瑚，中油限縮第三天然氣接收站開發面積從232公頃縮小為37公頃，就是希望保護藻礁，將藻礁傷害程度降到最低，環團建議從台中再拉一條管線到台電大潭電廠緩不濟急，且大潭電廠天然氣用量大，「能源不能只賭在1、2個接收站」，希望環團體認「能源供應不能雞蛋放在一個籃子」，在能源、環保政策找到平衡。

潘忠政表示，該聯盟支持2025廢核，問題是政府以天然氣缺口、觀塘是第三天然氣接收站唯一場址，「是政商勾結下的假議題」，中油縮減第三天然接收站開發面積為37公頃，卻還是蓋在藻礁區，因為藻礁一直延伸外海，且中油接收站興建棧橋施工，就會破壞水面下藻礁和柴山多杯孔珊瑚，何來保護藻礁？