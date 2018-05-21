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限縮中油第三接收站保護藻礁？ 環團：台中拉管可解決

2018-05-21 19:24聯合報 記者曾增勳╱即時報導

中油推動大潭興建第三天然氣接收站至今爭議，中油限縮開發面積到37公頃仍引起環保反對，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天下午認為，既便中油縮小第三接收站面積，還是會破壞藻礁、破壞大潭。

珍稀柴山多杯孔珊瑚，且去年環評卡關，已來不及供應2022年大潭電廠8號機組運轉，環團建議從台中港接收站再拉一條供氣管線，連同環評可在4年內做到，足可解決2022年大潭電廠8號機組運轉供氣。

中油公司表示，為保護藻礁、保護柴山多杯孔珊瑚，中油限縮第三天然氣接收站開發面積從232公頃縮小為37公頃，就是希望保護藻礁，將藻礁傷害程度降到最低，環團建議從台中再拉一條管線到台電大潭電廠緩不濟急，且大潭電廠天然氣用量大，「能源不能只賭在1、2個接收站」，希望環團體認「能源供應不能雞蛋放在一個籃子」，在能源、環保政策找到平衡。

潘忠政表示，該聯盟支持2025廢核，問題是政府以天然氣缺口、觀塘是第三天然氣接收站唯一場址，「是政商勾結下的假議題」，中油縮減第三天然接收站開發面積為37公頃，卻還是蓋在藻礁區，因為藻礁一直延伸外海，且中油接收站興建棧橋施工，就會破壞水面下藻礁和柴山多杯孔珊瑚，何來保護藻礁？

潘忠政表示，面對第三接收站去年環評卡關，中油2022年供氣大潭電廠8號機組運轉已來不及，經濟部首長還指可靠調度面解決，是否表示國內天然氣有「暗槓」，既可調度天然氣供應，代表2022年供氣是假需求，政府更不必在大潭藻礁再蓋接收站，才是真正保護珍稀藻礁。

中油限縮開發面積推動大潭第三天然氣接收站，搶救大潭藻礁行動聯盟反對和建議從台中港...
中油限縮開發面積推動大潭第三天然氣接收站，搶救大潭藻礁行動聯盟反對和建議從台中港接收站再拉一條供氣管線可解決2022年大潭電廠8號機組運轉供氣。記者曾增勳／攝影
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中油限縮開發面積推動大潭第三天然氣接收站，搶救大潭藻礁行動聯盟認為仍會破壞大潭藻...
中油限縮開發面積推動大潭第三天然氣接收站，搶救大潭藻礁行動聯盟認為仍會破壞大潭藻礁和柴山多杯孔珊瑚（見圖）生存。 圖／潘忠政提供
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中油珊瑚環評
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