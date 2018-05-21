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每一本書都像一顆星星 台灣文學前進東南亞書展

2018-05-21 16:39聯合新聞網 記者陳韻婷／即時報導

為深耕海外華文市場，今年文化部將帶領台灣作家前進「2018新加坡書展」與「第13...
為深耕海外華文市場，今年文化部將帶領台灣作家前進「2018新加坡書展」與「第13屆馬來西亞海外華文書市」，這次書展主題以「閱讀星際，行旅書海」為主題，參展團隊期盼藉由海外交流，展現台灣文學多元樣貌。 陳韻婷／攝影
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為深耕海外華文市場，今年文化部將帶領台灣作家前進「2018新加坡書展」與「第13屆馬來西亞海外華文書市」，活動時間分別將於本月25日至31日，及下個月9日至17日舉行，這次書展主題以「閱讀星際，行旅書海」為主題，參展團隊期盼藉由海外交流，展現台灣文學多元樣貌。

對於這次的參展，文化部主任秘書在致詞時表示，東南亞國家作為華文生活圈的一部分，一直都是台灣深耕華文市場的重要板塊之一，因此今年文化部也將以台灣館的名義，帶領一百多家出版社及多位作家參與「2018新加坡書展」以及「第13屆馬來西亞海外華文書市」，與當地作家及出版社交流。

「每一位作家他所寫的一本書，就像是星空裡的一顆恆星，」提到這次「閱讀星際，行旅書海」主題背後的發想，策展總監蔡歐寶表示，每一本書中都有它獨特存在的智慧，透過書本載體將這些智慧具體化，因此每當讀者閱讀一本書時，就像是仰望天上一顆發亮的星星，而「行旅書海」象徵的則是，台灣文學跨越海洋來到另外的國度。因此期盼藉由這次書展，新加坡及馬來西亞的讀者能對台灣文學有更多了解。

「透過這次的書展，我們希望跟當地的讀者相見相知，」聯經出版策展負責人張雪梅表示，這次的參展書籍除了一般類目外，也將加入「文化台灣」類目，當中將以跨類別的方式，收入呈現台灣文化特色的各種書籍，希望透過這樣的方式，帶領當地讀者認識台灣。

提到這次書展上的特別元素，文化部表示在這次的新加坡書展上，除了參展的紙本書籍外，團隊也將舉辦「星空電影院」活動，透過「玫瑰玫瑰我愛你」、「妖精」、「生活是甜密」、「先生媽」等四部文學改編電影，以立體化的方式，向新加坡及馬來西亞讀者呈現台灣本土文化的獨特樣貌。此外，在這次的書展中，台灣多位具有代表性的作家，也將與當地文學人士對談，深化兩地之間的文學交流。

這次新加坡書展舉辦的交流論壇，將邀請作家蘇偉貞、張國立、巴代以及賴伯威參與，而作家張西、亞榮隆．撒可努、阮光民以及王浩一等，則將參與馬來西亞書展場次。

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