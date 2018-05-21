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男童遭飛天椅拋出 時力：內政部遲未規範移動式遊具

2018-05-21 11:58聯合報 記者許家瑜╱即時報導

新竹市巨城百貨公司今年4月初發生一名男童遭「飛天椅」遊樂設施加速拋飛意外，引發社會關注。時代力量黨團表示，立法院內政委員會今天首度排審《兒童遊戲場安全管理條例草案》，但目前草案中並無規範「移動式遊具」，內政部目前提供的書面報告中，也完全未提及將研修相關規範，應盡速處理，且在規範訂定前之空窗期，應會同消保處依據《消保法》對廠商進行調查。

受害者家屬黃小姐表示，事發後他們不只提出個人求償，同時召開記者會要求政府應該要盡速修法保障家長、兒童權益，但僅得到新竹市致電說明現在這種遊具「無法可管」，建議他們「若能與廠商和解，是較好的方向」，讓他們相當失望。

受害者家屬委任律師連郁婷表示，經調查該家「移動式遊具」租賃廠商爭議頻傳，早在今年2月，新竹縣內灣就曾發生這間廠商的「卡丁車」起火燃燒，將遊客燒成火球的意外，四月又發生「飛天椅」意外，但這間廠商卻至今仍在營業，並未接受任何行政調查；主管機關至今仍未訂定任何法令來規範相關遊具。不過行政院消保處其實早在去年8月、12月就召開會議，指定內政部擔任主管機關，但內政部卻於今年1月表示拒絕擔任主管機關，政府內部推諉卸責，放任這些「未爆彈」在各地橫行，令人難以理解。

時代力量立委黃國昌表示，今日立法院排審《兒童遊戲場安全管理條例草案》，希望內政部的官員，能聽到家屬的呼籲。家屬事實上要求的不是自己本身的求償，而是訴諸全國的孩童的安全。在相關法規訂定前，地方政府應該依照消保法規定，切實地針對廠商採取必要管制作為，並制定更細密的地方自治條例予以規範。

時代力量黨團表示，立法院內政委員會今天首度排審《兒童遊戲場安全管理條例草案》，但...
時代力量黨團表示，立法院內政委員會今天首度排審《兒童遊戲場安全管理條例草案》，但目前草案中並無規範「移動式遊具」，應盡速處理，且在規範訂定前之空窗期，應會同消保處依據《消保法》對廠商進行調查。圖/時代力量黨團提供
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