否認換吳音寧 陳景峻：北農非政治角力場所

2018-05-18 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市副市長陳景峻。聯合報系記者莊琇閔／攝影 分享 facebook 外傳雲林張派對北農總經理吳音寧不滿，表示若北市府提撤換吳音寧將支持，對此兼任北農董事長的副市長陳景峻今出席董事會時表示，不太可能。陳景峻重申，北市府派任董事長、農委會派任總經理基調沒變。

陳景峻說，撤換總經理不成案怎麼投票，但他會尊重董事提案權。陳景峻強調，北農公司是交易平台，希望大家往公司制度方面來討論，不要成為政治角力的場所，對公司長期發展不正常、不健康。

張派董事張永成今受訪時雖批吳音寧沒有專業，但董事會中並未提出撤換總經理。