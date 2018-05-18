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總統教育獎得主病逝 獎金將捐出遺愛人間

2018-05-18 20:31中央社 高雄18日電

2018年總統教育獎得主揭曉，高雄市橋頭區仕隆國小五年級罹癌女童邱湘云7日病逝，雖然來不及領獎，但邱母蘇莉雅今天表示，將把獎金全數捐出，讓女兒遺愛人間。

邱湘云飽受癌症纏身之苦，就讀幼稚園時發病，5歲起展開生命中的抗癌之路，先後動過6次大手術，不斷進出醫院化療，雖讓小女生沒了頭髮、眉毛，但她在家人與同學一路陪伴下，抗癌之路一路走來，展現出堅韌的生命力。

邱湘云7日凌晨病逝，抗癌小勇士化作「小天使」，她的樂觀、勇敢及貼心令人懷念不已，消息傳來，仕隆國小當天也在朝會透過生命教育課程，讓師生追思湘云生命的價值與熱度。

仕隆國小校長蔡惠淑就相當不捨，她認為，生命的價值不在於長度，而在於厚度及價值，從湘云身上看到勇敢及熱情，湘云不畏病魔纏身，依然貼心孝悌，樂觀好學，活出生命光輝。

媽媽蘇莉雅電話受訪說，「我們在抗癌之路得到許多貴人的相助，也希望能盡己之力成為別人的貴人」，雖然湘云來不及領總統教育獎，家人決定要把總統教育獎獎金新台幣15萬元全數捐出，遺愛人間。

蘇莉雅說，26日將為湘云舉辦一場告別追思會，湘云的同學將來表演節目送湘云最後一程，教育部當天也會派員南下頒發總統教育獎，家人會當場代表湘云把獎金捐出。

蘇莉雅表示，湘云長年進出北高兩地醫院，跟醫院醫護人員相處久了，大家都有感情了，他們也算是愛女的貴人；湘云和同學的感情也很好，生前很珍惜每次上課機會，同學也多次前來醫院探病打氣。

因此這筆15萬元的獎金將分別捐給仕隆國小、麥當勞兒童慈善基金會、台北榮民總醫院、台北醫學大學附設醫院、高雄醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科及安寧病房。

此外，她另獲選高市慈孝家庭楷模，高市教育局家庭教育中心4日到高醫大附院安寧病房病榻前授獎，蘇莉雅當天也代表邱湘云將1萬元獎金全數捐給中華民國關懷腦瘤兒童協會。

抗癌教育部

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