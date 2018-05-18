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把困難當祝福 小胖威利生獲選總統教育獎

2018-05-18 20:28中央社 高雄18日電

高雄市小港國中學生蘇亦禾天生罹患「小胖威利症」，造成肌肉無力及情緒障礙，但他把困難當祝福，勇敢面對生命挑戰，藉繪畫與游泳闖出一片天，獲選總統教育獎。

2018年總統教育獎得主蘇亦禾出生時即被診斷出「小胖威利症」的遺傳疾病，讓他對食物沒有飽足感，也造成他肌肉無力，影響智力、視力、脊椎發育，他對食物的執著，也造成他情緒與行為的諸多問題。

蘇亦禾從小就是醫院常客，因先天肌肉無力，6個月大起跑醫院做復健，住院更是家常便飯。「小胖威利症」也伴隨情緒障礙問題，他對食物的慾望無法獲得滿足，又碰上別人的不友善，情緒就會因此大暴走，得不到人諒解的他，人際關係因此大受傷害。

蘇亦禾曾生氣質問媽媽為什麼要生這種病，蘇母心酸之餘每每安慰他，「這不是你的錯，讓媽媽和你一起努力，我們絕不放棄。」

為了訓練亦禾的肌肉發展，蘇母長年不辭辛勞奔波於畫室和游泳池，陪孩子一起畫畫、游泳，皇天不負苦心人，成果日漸浮現。

蘇亦禾因此獲獎無數，曾獲文薈獎全國身心障礙文藝獎圖畫書類第13屆優等、第15屆第一名；第47回日本世界兒童畫展中華民國徵畫優選；全國兒童交通安全繪畫比賽第13及15屆特優等，並在高雄市身障運動會國中男子游泳100公尺、25公尺賽上穿金戴銀。

小港國中輔導主任陳雅君今天指出，亦禾剛進小港國中特教班一年級時很怕挫折，自我防衛心很強，國二時就較自在開朗，也交了朋友，上國三後自律貼心，會努力克制對食物的慾望，下課時也會與同學一起做功課。

看著亦禾一路的轉變和成長，陳雅君大表欣慰；不過，回首奕禾一路來的「跌跌撞撞」，她說，雖曾捏把冷汗，幸好一切都挺過來了。

她又說，亦禾是個很會繪畫及游泳的「小胖威力」，現在的亦禾開朗、自信又充滿活力，有著規律的生活作息，認真過著每一天。

她表示，奕禾的夢想是當老師、警察、醫生、公車司機或畫家，雖然他知道有些遙不可及，但相信他會勇敢去努力，不會放棄。

警察

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